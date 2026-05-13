Caiado cobra explicações de Flávio Bolsonaro sobre pedido de milhões a Vorcaro

247 – O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD-GO), afirmou nesta quarta-feira (13) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) precisa esclarecer os questionamentos envolvendo o financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia inspirada em Jair Bolsonaro, e sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

Em declaração à CNN Brasil, Caiado defendeu transparência absoluta em qualquer relação entre agentes públicos, empresas privadas e operações milionárias.

“O senador Flávio Bolsonaro deve responder aos questionamentos sobre o financiamento do filme e as relações com o dono do Master. Tudo que envolve Master e cifras milionárias precisa ser tratado com total transparência com a população”, afirmou o governador goiano.

Caiado fala em exigência de transparência

Na avaliação de Caiado, o momento político e institucional exige explicações claras sobre os vínculos entre o entorno bolsonarista e Daniel Vorcaro.

“O Brasil vive um momento em que a sociedade exige clareza nas relações entre agentes públicos, empresas e interesses privados”, acrescentou.

A declaração ocorre após reportagens publicadas pelo Intercept Brasil revelarem áudios, mensagens e documentos relacionados a negociações milionárias para financiar o longa Dark Horse.

Segundo a investigação, Vorcaro teria negociado aportes de até 24 milhões de dólares — cerca de R$ 134 milhões na cotação da época — para a produção cinematográfica ligada ao clã Bolsonaro.

Crise política no entorno bolsonarista

A CNN Brasil informou que aliados de Flávio Bolsonaro passaram a tratar o tema como uma crise política interna, com reuniões reservadas e articulações para conter o desgaste provocado pela divulgação dos materiais.

A emissora ressaltou, no entanto, que ainda não confirmou de forma independente a autenticidade integral dos conteúdos revelados pelo Intercept.

O caso ganhou repercussão nacional após a divulgação de um áudio em que Flávio Bolsonaro pede recursos financeiros a Daniel Vorcaro para evitar a paralisação do filme.

Na gravação, o senador afirma que a equipe atravessava um momento crítico e alerta para o risco de comprometer contratos internacionais.

“Agora, na reta final, a gente não pode vacilar nem deixar de honrar os compromissos, porque senão podemos perder tudo”, diz Flávio em um dos trechos.

Flávio admite contato com Vorcaro

Em nota divulgada após a repercussão do caso, Flávio Bolsonaro confirmou que buscava financiamento privado para o filme sobre Jair Bolsonaro e defendeu a instalação de uma CPI para investigar o Banco Master.

“Mais do que nunca é fundamental a instalação da CPI do Banco Master”, afirmou o senador.

Flávio declarou que conheceu Daniel Vorcaro em dezembro de 2024, período em que, segundo ele, ainda não existiam suspeitas públicas envolvendo o banqueiro.

“No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio PRIVADO para um filme PRIVADO sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de lei Rouanet”, escreveu.

O senador também negou ter oferecido vantagens, intermediado negócios com o governo ou recebido qualquer tipo de benefício financeiro.

Caso amplia pressão sobre a direita

As declarações de Caiado aumentam a pressão política sobre o bolsonarismo em meio ao escândalo envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro.

Nos bastidores de Brasília, parlamentares da oposição e setores da própria direita passaram a defender investigações mais profundas sobre os vínculos entre o banqueiro, integrantes do Centrão e figuras próximas a Jair Bolsonaro.

A repercussão também expôs divisões dentro do campo conservador, especialmente após aliados históricos do bolsonarismo passarem a demonstrar preocupação pública com o impacto político das revelações.