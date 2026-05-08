Em meio a pressão por delação, Vorcaro é aconselhado a trocar de advogado

247 - O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, passou a enfrentar pressão de aliados para substituir sua equipe de defesa após uma série de turbulências nas negociações de sua delação premiada com a Polícia Federal (PF), a Procuradoria-Geral da República (PGR) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles, interlocutores próximos ao empresário avaliam que o desgaste provocado pela atuação do advogado José Luís Oliveira Lima, conhecido como Juca, pode comprometer o andamento das tratativas para o acordo de colaboração premiada.

Desgaste com investigadores preocupa aliados

Juca foi contratado em março deste ano para assumir a condução da delação de Vorcaro. O advogado substituiu Pierpaolo Bottini justamente após o banqueiro decidir avançar nas negociações com as autoridades.

Nos bastidores, porém, a atuação do criminalista teria provocado atritos com integrantes da PF, da PGR e também do gabinete do ministro André Mendonça, relator do Caso Master no STF. Nesta linha, reportagem da Folha de São Paulo apontou que Mendonça e o advogado teriam protagonizado uma discussão considerada ríspida durante as negociações.

Atritos no STF ampliaram a crise

Outro episódio que gerou repercussão negativa entre investigadores foi a revelação, feita pelo jornal O Estado de S. Paulo, de uma conversa entre Juca e o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Floriano Marques. Segundo os relatos, a proximidade de Marques com o ministro Alexandre de Moraes, citado no contexto do Caso Master, aumentou o desconforto em setores da investigação.

Aliados de Vorcaro avaliam que a permanência do atual advogado pode deteriorar ainda mais o ambiente de negociação e dificultar a aceitação da delação premiada pelos órgãos responsáveis pelo caso.

Troca na defesa ainda não foi decidida

Apesar das pressões, o ex-banqueiro ainda não tomou uma decisão definitiva sobre a troca de advogado. Vorcaro tem ouvido os conselhos de aliados, mas segue avaliando os impactos de uma eventual mudança na condução de sua defesa.