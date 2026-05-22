Flávio Bolsonaro derrete no Datafolha após caso Vorcaro, mas PL vai insistir na candidatura

247 - O PL decidiu manter Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como principal aposta da legenda para a disputa presidencial de 2026, mesmo após a divulgação da nova pesquisa Datafolha nesta sexta-feira (22). Segundo a CNN Brasil, dirigentes do partido consideram administrável o impacto político provocado pela repercussão dos diálogos entre o senador e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

A avaliação interna no partido é de que o desgaste recente não compromete a viabilidade eleitoral de Flávio Bolsonaro. Integrantes da legenda afirmam que a oscilação registrada pelo levantamento não alterou a estratégia política do PL para as eleições presidenciais.

PL vê cenário controlado após pesquisa

Nos bastidores, deputados, dirigentes e estrategistas da legenda receberam com alívio o fato de outros nomes da direita não terem apresentado crescimento expressivo nas pesquisas. A leitura predominante é de que Flávio Bolsonaro continua sendo o nome mais competitivo do campo bolsonarista dentro do partido.

A possibilidade da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) assumir o protagonismo eleitoral também perdeu força após a divulgação do levantamento. Embora setores do bolsonarismo tenham discutido a hipótese nas últimas semanas, integrantes do PL avaliam que o desempenho da ex-primeira-dama ainda não foi suficiente para consolidá-la como alternativa ao senador.

Aliados reforçam confiança em Flávio Bolsonaro

Em entrevista à CNN Brasil, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) afirmou que a candidatura de Flávio Bolsonaro permanece sólida dentro do partido. “A candidatura de Flávio continua sólida e viável. O que importa é o segundo turno, e a mudança foi dentro da margem de erro”, disse o parlamentar.