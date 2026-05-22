Flávio Bolsonaro derrete no Datafolha após caso Vorcaro, mas PL vai insistir na candidatura
Partido avalia que desgaste causado pela relação com dono do Banco Master não inviabiliza candidatura presidencial
247 - O PL decidiu manter Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como principal aposta da legenda para a disputa presidencial de 2026, mesmo após a divulgação da nova pesquisa Datafolha nesta sexta-feira (22). Segundo a CNN Brasil, dirigentes do partido consideram administrável o impacto político provocado pela repercussão dos diálogos entre o senador e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
A avaliação interna no partido é de que o desgaste recente não compromete a viabilidade eleitoral de Flávio Bolsonaro. Integrantes da legenda afirmam que a oscilação registrada pelo levantamento não alterou a estratégia política do PL para as eleições presidenciais.
PL vê cenário controlado após pesquisa
Nos bastidores, deputados, dirigentes e estrategistas da legenda receberam com alívio o fato de outros nomes da direita não terem apresentado crescimento expressivo nas pesquisas. A leitura predominante é de que Flávio Bolsonaro continua sendo o nome mais competitivo do campo bolsonarista dentro do partido.
A possibilidade da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) assumir o protagonismo eleitoral também perdeu força após a divulgação do levantamento. Embora setores do bolsonarismo tenham discutido a hipótese nas últimas semanas, integrantes do PL avaliam que o desempenho da ex-primeira-dama ainda não foi suficiente para consolidá-la como alternativa ao senador.
Aliados reforçam confiança em Flávio Bolsonaro
Em entrevista à CNN Brasil, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) afirmou que a candidatura de Flávio Bolsonaro permanece sólida dentro do partido. “A candidatura de Flávio continua sólida e viável. O que importa é o segundo turno, e a mudança foi dentro da margem de erro”, disse o parlamentar.