Governo deve encaminhar nome de Messias ao STF após o carnaval, sinaliza Gleisi

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta terça-feira(10) que o governo federal pode encaminhar ao Senado, possivelmente após o feriado do carnaval, a mensagem presidencial que formaliza a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo ela, o rito ainda depende do envio oficial do documento para que a tramitação avance no Congresso. As informações são do jornal O Globo.

A expectativa da base governista é de que o processo caminhe após uma conversa entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A avaliação no Planalto é de que esse encontro pode ocorrer ainda nesta semana, antes de Lula embarcar para compromissos durante o carnaval.

Gleisi cita possibilidade de envio após o feriado

Questionada sobre a previsão do envio da mensagem presidencial, Gleisi afirmou que ainda não discutiu diretamente o tema com Lula, mas indicou que a formalização deve ocorrer após o feriado. “Deve ser [após o carnaval]. Não conversei com o presidente Lula, mas possivelmente”, disse..

A ministra participou nesta manhã de uma sessão solene na Câmara dos Deputados em celebração aos 46 anos do Partido dos Trabalhadores (PT). Também estiveram presentes as ministras Márcia Lopes, das Mulheres, e Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos, além do presidente nacional do PT, Edinho Silva, e parlamentares.

Governo ainda não tem previsão para sabatina no Senado

Gleisi afirmou que não existe, até o momento, uma data definida para a sabatina de Jorge Messias no Senado. Segundo ela, antes disso, é necessário cumprir o rito institucional de encaminhar a mensagem presidencial ao Congresso, formalizando a indicação.

Resistência no Senado travou avanço da indicação

A indicação de Jorge Messias para a vaga aberta no Supremo em novembro contrariou setores influentes do Senado, que defendiam a escolha do ex-presidente da Casa Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Com a dificuldade em reunir votos suficientes para aprovação, o Palácio do Planalto optou por não enviar imediatamente a mensagem presidencial, buscando ganhar tempo na articulação política. A demora, no entanto, gerou incômodo no comando do Senado e provocou críticas públicas de Davi Alcolumbre ao governo.

Relação com Alcolumbre e Planalto entra no centro da articulação

Considerado um dos principais nomes para garantir a governabilidade do Executivo no Congresso durante o terceiro mandato de Lula, Alcolumbre se afastou do Palácio do Planalto em meio ao desgaste provocado pela indicação.

No fim do ano passado, porém, o presidente do Senado se reuniu com Lula, em um gesto interpretado como sinal de distensionamento. Desde então, aliados do governo avaliam que o ambiente melhorou, apesar de ainda reconhecerem dificuldades para a aprovação do nome de Messias. Integrantes do Executivo apostam que uma nova conversa entre Lula e Alcolumbre poderá abrir caminho para que a indicação avance e seja finalmente formalizada no Senado.