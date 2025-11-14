Governo Lula vê avanço em negociação do tarifaço, mas tem dúvidas sobre fim de sanções contra autoridades

247 - O governo brasileiro viu suas expectativas crescerem após a reunião entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, realizada nesta quinta-feira (13), em Washington. A avaliação interna é de que o encontro abriu espaço para um possível avanço nas tratativas sobre o tarifaço imposto pela gestão do presidente estadunidense Donald Trump.

Segundo o jornal O Globo, as negociações ganharam fôlego a partir do recente diálogo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, ocorrido há duas semanas na Malásia. Vieira afirmou, após a reunião, que o encontro serviu para alinhar um marco preliminar que guiará as discussões e indicou que um entendimento provisório pode ser firmado ainda em novembro.

Reunião em Washington redefine o clima das negociações

O encontro entre Vieira e Rubio ocorreu na sede do Departamento de Estado dos EUA e foi dividido em uma conversa reservada entre os dois representantes, seguida por uma reunião ampliada com diplomatas das duas delegações. De acordo com Mauro Vieira, o governo brasileiro já enviou a Washington uma proposta de encaminhamento no dia 4 de novembro, cujo conteúdo permanece sob sigilo. A expectativa é de que os Estados Unidos apresentem uma resposta nos próximos dias.

Interlocutores a par das negociações afirmam que o Brasil propõe duas possibilidades principais: a suspensão temporária das tarifas durante os meses de negociação — estimadas em cerca de 90 dias — ou a ampliação da lista de produtos isentos das sobretaxas.

Impacto econômico pressiona por solução rápida

O tarifaço imposto pelos Estados Unidos entrou em vigor em agosto, após Donald Trump anunciar em julho a aplicação de uma sobretaxa de 50% a produtos brasileiros. A justificativa dada pelo governo estadunidense relacionava-se à situação judicial de Jair Bolsonaro (PL). O ex-mandatário, condenado a uma pena de 27 anos e três meses de prisão por tramar um golpe de Estado, é considerado por Trump como um aliado.

Os efeitos foram imediatos. Produtos como carnes, pescados, frutas, café, suco de laranja e máquinas industriais passaram a ser fortemente onerados. Em 2024, o déficit comercial brasileiro com os EUA tinha sido de US$ 234 milhões. Só em outubro de 2025 — terceiro mês das tarifas — o saldo negativo saltou para US$ 1,7 bilhão. Nos dez primeiros meses do ano, o déficit já soma US$ 6,8 bilhões.

Sanções pessoais seguem como principal impasse

Ainda de acordo com a reportagem, apesar da perspectiva mais favorável para o tarifaço, o clima é diferente quando o assunto envolve as sanções aplicadas a autoridades brasileiras. Entre os alvos está o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, submetido a medidas previstas na Lei Global Magnitsky, que determinam bloqueio de bens, restrições financeiras e proibição de entrada nos Estados Unidos. As mesmas penalidades atingem sua esposa, Viviane Barci de Moraes, e o Instituto Lex, ligado à família.

Washington também ampliou sua ofensiva ao revogar vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal — Luís Roberto Barroso, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Edson Fachin — além do advogado-geral da União, Jorge Messias, e do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Diplomacia tenta conter avanço de contencioso

O Itamaraty argumenta que as sanções e o tarifaço carecem de justificativa econômica, já que os Estados Unidos continuam registrando superávit na balança bilateral mesmo após as sobretaxas. Brasília também busca evitar que o caso avance no âmbito da Seção 301 da Lei de Comércio americana, que envolve temas sensíveis como propriedade intelectual, comércio digital, serviços financeiros e o uso do Pix como sistema de pagamentos instantâneos.