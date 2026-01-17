Hugo Motta defende tramitação rápida do acordo Mercosul-UE na Câmara dos Deputados

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou que pretende dar a "tramitação mais rápida possível" ao acordo comercial firmado entre o Mercosul e a União Europeia. A manifestação ocorreu neste sábado (17), em publicação nas redes sociais, após a assinatura do tratado em Assunção, no Paraguai.

Motta comemorou a formalização do acordo e ressaltou o papel da diplomacia e da cooperação internacional no processo.

Acordo cria uma das maiores áreas de livre comércio do mundo

"Com esta iniciativa, comprovamos a força da diplomacia, do diálogo e da cooperação, que devem ser sempre os pilares das relações entre os países. Ao criar uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, o Acordo abre oportunidades para mais crescimento, mais renda, mais emprego, mais investimentos e mais trocas de novas tecnologias", escreveu o presidente da Câmara.

Motta afirmou ainda que a Câmara dos Deputados dará prioridade à análise do texto. "Pretendemos dar ao acordo a tramitação mais rápida possível na Câmara dos Deputados, para que ele possa entrar em vigor o quanto antes e, assim, começar a repartir seus frutos a todos os participantes", disse.

