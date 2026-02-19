Mendonça torna facultativo depoimento de Vorcaro e proíbe viagem em jato privado

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça decidiu nesta quinta-feira (19) que será facultativo o comparecimento do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS e à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE). A decisão ocorre às vésperas das oitivas previstas para os dias 23 e 24 de fevereiro.Mendonça proibiu Vorcaro de utilizar jato particular para viajar até Brasília. Segundo a decisão, o deslocamento deverá ser feito em voo comercial ou em aeronave da Polícia Federal (PF). As informações são do G1.

Decisão do STF altera convocação no Congresso

O depoimento de Vorcaro na CPMI do INSS está marcado para a próxima segunda-feira (23). Já a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado planeja ouvi-lo no dia seguinte, terça-feira (24). Mesmo com as datas mantidas, o ministro do STF estabeleceu que a presença do banqueiro será opcional.

Viagem em jatinho é vetada por Mendonça

Vorcaro havia solicitado autorização para realizar o deslocamento em um jato privado. O pedido, no entanto, não foi aceito pelo ministro André Mendonça, que determinou que a viagem ocorra em voo de carreira ou com uso de aeronave da PF.

Presidente da CPMI comemora decisão

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI do INSS, comemorou a decisão do STF em uma rede social.

“O ministro demonstrou compromisso institucional diante da gravidade do que está em jogo”, afirmou Viana. “Cada decisão que garante o avanço das investigações representa respeito às vítimas e fortalecimento das instituições”, acrescentou o parlamentar.

Suspensão de contratos do Banco Master está no centro da apuração

Segundo Carlos Viana, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu 250 mil contratos de empréstimos consignados ligados ao Banco Master por “falta de comprovação da documentação”.

Em janeiro, quando a convocação do banqueiro foi aprovada, o senador declarou que Vorcaro precisará esclarecer o caminho desses contratos.

“Ele [Vorcaro] terá de explicar como o Banco Master adquiriu esses contratos e, se tantas pessoas não tinham comprovação dos documentos, como os descontos ocorreram sem autorização”, disse o parlamentar.

Depoimento de Vorcaro já havia sido adiado

O banqueiro seria ouvido inicialmente em 5 de fevereiro, mas o depoimento acabou sendo adiado em duas ocasiões. Agora, com as novas datas mantidas, o Congresso aguarda a definição sobre o comparecimento do empresário após a decisão de Mendonça, que flexibiliza sua presença nas comissões.