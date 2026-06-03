Nova proposta de delação de Vorcaro amplia escopo e cita relação com integrantes dos Três Poderes e líderes da oposição

247 - A nova proposta de colaboração premiada apresentada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, à Polícia Federal (PF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) amplia significativamente o alcance das informações prestadas às autoridades. Segundo a coluna do jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil, fontes com acesso ao documento afirmam que a nova versão traz detalhes mais aprofundados sobre a relação do investigado com integrantes dos Três Poderes da República e também com lideranças da oposição.

Uma reformulação da delação ocorreu após a rejeição da primeira versão e inclui novos elementos considerados relevantes para o avanço das investigações. Uma autoridade que teve acesso ao conteúdo afirmou que o material foi “reformulado, ampliado e aprofundado” em comparação ao documento inicialmente apresentado.

Relações com autoridades dos Três Poderes

Segundo a reportagem, a nova proposta de colaboração premiada detalha supostas relações de Vorcaro com pelo menos um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), integrantes da cúpula do Congresso Nacional, dois ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e lideranças da oposição.

As fontes ouvidas afirmam que o conteúdo apresentado agora possui maior nível de detalhamento e abrangência, ampliando o escopo das informações fornecidas às autoridades federais.

Mudança na estratégia da defesa

Uma das principais mudanças entre a primeira e a segunda versão da delação estaria relacionada à reestruturação da estratégia jurídica adotada pela defesa de Vorcaro. A saída do advogado José Luís de Oliveira Lima da equipe teria sido determinante para a reformulação do documento. A avaliação é que a linha de atuação anterior buscava evitar o envolvimento de integrantes do Supremo Tribunal Federal no acordo de colaboração.

Ainda conforme os relatos, essa estratégia teria gerado divergências durante a tramitação do caso e provocado um ambiente de tensão com o ministro André Mendonça, relator do processo no STF.

Prazo para análise da PF e da PGR

A expectativa é que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República concluam a análise da nova proposta até o próximo dia 12 de junho. O prazo foi estabelecido pelo ministro André Mendonça e está diretamente relacionado à permanência de Vorcaro em uma cela especial durante o período destinado à elaboração e negociação da nova versão da colaboração premiada.