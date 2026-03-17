PF e CGU deflagram nova fase da Operação Sem Desconto

247 - A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram nesta terça-feira (17) uma nova etapa da Operação Sem Desconto, com foco no combate a um esquema nacional de descontos associativos não autorizados aplicados em aposentadorias e pensões.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Federal, a ação — denominada Operação Indébito — cumpre 19 mandados de busca e apreensão, dois mandados de prisão e outras medidas cautelares no Ceará e no Distrito Federal. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e estão sob relatoria do ministro André Mendonça.

Investigação mira organização criminosa

A nova fase da operação tem como objetivo aprofundar as apurações sobre um esquema que, segundo os investigadores, envolve a inserção de dados falsos em sistemas oficiais. As suspeitas incluem ainda a atuação de uma organização criminosa estruturada para viabilizar fraudes contra beneficiários do sistema previdenciário.

Além disso, a investigação também apura crimes de estelionato previdenciário, bem como práticas relacionadas à ocultação e dilapidação de patrimônio obtido de forma ilícita.

Atuação conjunta reforça combate a fraudes

A operação mobiliza policiais federais e auditores da CGU, indicando atuação integrada dos órgãos de controle e investigação para desarticular o esquema. A estratégia inclui não apenas a coleta de provas, mas também medidas cautelares voltadas a interromper a continuidade das irregularidades.

As diligências realizadas nesta etapa buscam reunir novos elementos que permitam esclarecer a extensão do esquema e identificar todos os envolvidos nas fraudes que atingem aposentados e pensionistas em diferentes regiões do país.