Operação Sem Desconto: deputada Maria Gorete Pereira é alvo da PF

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (17) uma nova fase da operação Sem Desconto, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), para investigar um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. A ação tem como foco irregularidades que podem ter prejudicado beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com apuração da CNN Brasil, a deputada federal Maria Gorete Pereira (MDB-CE) figura entre os alvos desta etapa da operação. Segundo o G1, a parlamentar não foi presa, mas passou a ser monitorada com tornozeleira eletrônica.

Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão e outras medidas cautelares no Ceará e no Distrito Federal.

As ordens judiciais foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). As investigações apontam possíveis crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa, estelionato previdenciário e práticas de ocultação e dilapidação patrimonial.

A nova fase da operação busca aprofundar a apuração sobre a atuação do grupo suspeito e esclarecer a extensão das fraudes, que teriam alcance nacional e afetado aposentados e pensionistas. As investigações seguem em andamento.