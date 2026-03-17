PF cumpre 2 mandados de prisão em nova fase da Operação Sem Desconto

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (17) uma nova fase da Operação Sem Desconto, com ações no Ceará e no Distrito Federal, incluindo o cumprimento de dois mandados de prisão e diversas medidas cautelares. A ofensiva também alcança a deputada federal Gorete Pereira (MDB-CE), que passou a ser monitorada por tornozeleira eletrônica, segundo o G1.

Policiais federais atuam em conjunto com auditores da Controladoria-Geral da União (CGU) no cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão, além das prisões autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As decisões judiciais foram expedidas em processos sob relatoria do ministro André Mendonça.

Os mandados de prisão têm como alvos Natjo de Lima Pinheiro, empresário, e Cecília Rodrigues Mota, advogada e ex-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (Aapen) e da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB).

A nova etapa da operação busca aprofundar as investigações sobre um esquema que envolve, entre outros crimes, a inserção de dados falsos em sistemas oficiais, organização criminosa e estelionato previdenciário.

De acordo com as apurações, também há indícios de práticas relacionadas à ocultação e dilapidação de patrimônio, o que amplia a gravidade das suspeitas investigadas. A presença de uma parlamentar entre os alvos indica a possível ramificação política do esquema sob investigação.

A deputada Gorete Pereira, suplente em exercício na Câmara dos Deputados, ainda não se manifestou oficialmente sobre as medidas judiciais. Até a última atualização, a defesa não havia sido localizada para comentar o caso.

A Operação Sem Desconto segue em andamento, com o objetivo de esclarecer a extensão das fraudes no INSS e responsabilizar os envolvidos no esquema investigado pelas autoridades federais.