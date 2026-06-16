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      PGR defende que STF rejeite revisão de condenação de Bolsonaro

      Parecer de Paulo Gonet afirma que defesa não apresentou fato novo para rever condenação de 27 anos e 3 meses

      O ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília-DF - 14/09/2025 (Foto: REUTERS/Mateus Bonomi)
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      247 - A PGR (Procuradoria-Geral da República) defendeu nesta terça-feira (16) que o STF (Supremo Tribunal Federal) rejeite o pedido de revisão criminal apresentado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão no caso da tentativa de golpe de Estado, sob o argumento de que os advogados não trouxeram fato novo capaz de reabrir a discussão.

      A manifestação foi enviada após pedido do ministro Kassio Nunes Marques, que solicitou posicionamento do procurador-geral da República, Paulo Gonet, sobre a solicitação da defesa. Caberá agora ao magistrado decidir se acolhe ou não o parecer da PGR.

      No documento, a Procuradoria sustenta que a condenação de Bolsonaro foi baseada em análise detalhada dos fatos e das provas reunidas no processo. Segundo a PGR, o “aprofundado e exaustivo exame dos fatos e das evidências revelaram que Jair Bolsonaro desempenhou papel central na orquestração e na promoção de atos antidemocráticos”.

      A manifestação também afirma que a “liderança sobre o movimento golpista” é um dos elementos que “provam a responsabilidade penal” do ex-presidente pela tentativa de subversão da ordem democrática.

      “As ações de Jair Bolsonaro não se limitaram a uma postura passiva de resistência à derrota, mas configuraram uma articulação consciente para gerar um ambiente propício à violência e ao golpe”, ressaltou a PGR.

      Gonet também rejeitou a tese de que a revisão criminal apresentada pela defesa teria elementos capazes de modificar a decisão já tomada pelo STF. Para o procurador-geral, a argumentação dos advogados não trouxe “nenhum ineditismo a legitimar a desconstrução do pronunciamento jurisdicional definitivo”.

      “Não há razão relevante para relativizar a intangibilidade da coisa julgada formada. O título condenatório é hígido e está assentado em vigoroso conjunto probatório”, afirmou.

      O recurso foi protocolado no início de maio e pedia a anulação da condenação imposta pela Primeira Turma do STF. A defesa de Bolsonaro sustentou que a revisão criminal deveria ser distribuída a ministros da Segunda Turma do Supremo, e não ao colegiado que julgou o caso originalmente.

      Os advogados argumentaram que a redistribuição garantiria imparcialidade na análise do pedido, com julgamento final pelo plenário da Corte. Na revisão criminal, a defesa também questionou decisões do ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado.

      Com o parecer da PGR, Nunes Marques deverá decidir os próximos passos do pedido de revisão, que busca reverter uma condenação já considerada definitiva no âmbito da Primeira Turma do Supremo.

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