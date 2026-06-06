Presidentes da China e do Laos realizam conversações em Beijing

CGTN – O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente do país, Xi Jinping, reuniu-se na tarde desta sexta-feira (5), hora local, no Grande Salão do Povo, em Beijing, com o secretário-geral do Comitê Central do Partido Revolucionário Popular do Laos e presidente laosiano, Thongloun Sisoulith, que faz visita de Estado ao país.

Xi Jinping parabenizou Thongloun Sisoulith mais uma vez por sua reeleição aos cargos de secretário-geral do Comitê Central do Partido Revolucionário Popular do Laos e presidente do país. O líder chinês destacou que a China sempre considera o Laos uma das prioridades em sua diplomacia de vizinhança, apoia firmemente o país a seguir um caminho socialista adequado às suas próprias condições nacionais e está disposta a trabalhar com o lado laosiano para promover uma amizade tradicional, aprofundar a cooperação mutuamente benéfica e construir, de mãos dadas, uma comunidade China-Laos com futuro compartilhado sob todas as condições na nova era.

O líder chinês apresentou quatro propostas para que as relações bilaterais e a construção da comunidade China-Laos com futuro compartilhado caminhem continuamente em direção a altos padrões, alta qualidade e alto nível:

Primeiro, aderir à direção socialista. Ambas as partes devem manter uma estreita comunicação estratégica, implementar adequadamente o novo plano de cooperação de cinco anos entre os dois partidos e aprofundar o intercâmbio de experiências sobre a governança do partido e do Estado. É necessário aproveitar o estabelecimento do mecanismo de diálogo estratégico "3+3" entre as diplomacias, defesas e seguranças públicas dos dois países como uma oportunidade para aprofundar a cooperação na aplicação da lei e na segurança, reprimindo firmemente os crimes transfronteiriços.

Segundo, consolidar a base da cooperação mutuamente benéfica. É preciso aproveitar a vantagem da "passagem dourada" da Ferrovia China-Laos para impulsionar o desenvolvimento ao longo da linha. É necessário fortalecer a colaboração em setores tradicionais, como agricultura e energia elétrica, além de expandir a coordenação em áreas emergentes, como inteligência artificial e economia digital.

Terceiro, consolidar a amizade tradicional entre os povos. Ambas as partes devem usar o Ano da Amizade China-Laos deste ano como uma oportunidade para expandir a cooperação nas áreas cultural, educacional, regional e de saúde.

Quarto, fortalecer a coordenação de política externa. A China aprecia a longa adesão do Laos ao princípio de Uma Só China, seu apoio às quatro grandes iniciativas globais, sua participação ativa na Iniciativa Cinturão e Rota e seu firme respaldo aos interesses centrais e grandes preocupações da China. As duas partes devem estreitar a colaboração multilateral e salvaguardar os interesses comuns do Sul Global.

Por sua vez, Thongloun Sisoulith lembrou que é sua primeira visita oficial ao exterior, após ser reeleito secretário-geral do Comitê Central do Partido Revolucionário Popular do Laos e presidente do país, e que ocorre no momento em que se celebra o 65º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas e o Ano da Amizade Laos-China. A agenda se reveste de grande significado, disse o presidente do Laos. O lado laosiano agradece sinceramente ao PCCh, ao governo e ao povo chinês por sua profunda amizade e valiosa assistência ao Laos, retribuiu Thongloun Sisoulith.

A China já se tornou uma bandeira orientadora para os sistemas socialistas e países em desenvolvimento, bem como um pilar central na manutenção da paz mundial e na promoção da construção de um mundo multipolar. O desenvolvimento da China forneceu experiências valiosas que podem servir de referência para a vasta gama de países em desenvolvimento, incluindo o Laos.

Atualmente, as relações Laos-China se encontram no melhor período histórico, e o Laos segue sempre e firmemente o princípio de Uma Só China. A parte laosiana concorda plenamente e apoia a elevação do posicionamento das relações bilaterais, estando disposta a construir com a China uma base sólida de alta confiança política mútua, estreitar a cooperação em defesa e segurança na aplicação da lei, combater conjuntamente jogos de azar online e fraudes em telecomunicações, e aprofundar a cooperação em áreas como economia e comércio, investimentos, exploração de recursos minerais, energia limpa, economia digital, agricultura moderna e preservação ambiental.

Após as conversações, os dois líderes testemunharam a assinatura de documentos de cooperação em colaboração entre os partidos, subsistência do povo, finanças, alfândega, economia e comércio, intercâmbios de jovens e mídia.

Tradução: Zhao Yan

Revisão: Patrícia Comunello

Fonte: CMG