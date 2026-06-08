Xi Jinping parte para visita de Estado à RPDC

CGTN – Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, deixou Beijing na segunda-feira (8) para uma visita de Estado à República Popular Democrática da Coreia (RPDC).

A viagem de Xi atende a um convite de Kim Jong Un, secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia e presidente dos Assuntos de Estado da RPDC.

A comitiva do líder chinês inclui sua esposa, Peng Liyuan; Cai Qi, membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh e diretor do Gabinete Geral do Comitê Central do PCCh; e Wang Yi, membro do Birô Político do Comitê Central do PCCh e ministro das Relações Exteriores.

Fonte: CMG