Xi Jinping retorna a Beijing após visita de Estado à RPDC

CGTN – Na tarde desta terça-feira (9), Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da República Popular da China, retornou a Beijing após concluir com sucesso sua visita de Estado à República Popular Democrática da Coreia (RPDC).

Peng Liyuan, primeira-dama; Cai Qi, membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh e chefe do Secretariado do Comitê Central do Partido; Wang Yi, membro do Birô Político do Comitê Central do PCCh e ministro das Relações Exteriores; e outros membros da comitiva retornaram no mesmo voo.

Fonte: CMG