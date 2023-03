Campos Neto diz a Veja que não gostou do marco fiscal de Haddad

Presidente do Banco Central vaza para a revista reunião que teria ocorrido com o ministro da Fazenda edit

247 - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vazou para a revista Veja, ligada ao banco BTG Pactual, uma reunião que teria tido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na reunião, Haddad teria antecipado a Campos Neto a proposta do governo para o novo marco fiscal.

Além da indiscrição, Campos Neto teria dito que não gostou do novo marco fiscal, que teria sido feito apressadamente para provocar a queda na taxa de juros. A informação foi publicada na coluna Radar.

Enquanto isso, o ministro Fernando Haddad afirmou na noite desta sexta-feira em entrevista à CNN Brasil que o arcabouço fiscal será uma regra nova de acompanhamento das contas públicas que dará um “horizonte sustentável”.

Haddad afirmou que o investidor precisa de um horizonte de longo prazo no Brasil. “O arcabouço fiscal vai oferecer esta moldura”, disse, reiterando que a proposta será apresentada ainda este mês.

Haddad também afirmou que a nova âncora fiscal será uma combinação da Lei de Responsabilidade Fiscal e do teto de gastos, mas que afasta os defeitos de ambas as medidas.

Segundo ele, o arcabouço não será uma regra de dívida porque "isso não funcionaria". Ele argumentou que a dívida é uma variável que precisa ser acompanhada, mas que uma meta de dívida causaria constrangimento para a harmonização da política fiscal e monetária.

Ao falar do arcabouço fiscal, Haddad também fez um comentário sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. “O maior problema dela é que era uma regra pró-cíclica. Você não conseguia, na fase de expansão, você não economizava mais. Na fase de recessão, você não gastava mais”, disse.

Sobre o teto de gastos, Haddad disse que a regra de controle de despesas é observada hoje em dezenas de países. “Mas tem um problema. O que aconteceu no ano passado? Você teve várias medidas extrateto. E por outro lado, o governo anterior não tinha compromisso com arrecadação, porque a despesa estava contratada”, disse.

Assim, conforme o ministro, o governo procurou agora fazer uma combinação entre a Lei de Responsabilidade Fiscal e teto de gastos, "que afasta os defeitos".

Sobre a reforma tributária, em tramitação no Congresso, Haddad disse estar confiante de que ela poderá ser votada na Câmara dos Deputados a partir de junho, julho. (*Com Reuters)

