China firma acordo com Brasil para usar yuan nas operações bilaterais

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O Banco Popular da China e o Banco Central do Brasil firmaram um memorando de cooperação para estabelecer acordos de compensação de yuan, a moeda chinesa.

Segundo informou o Banco Popular da China através de um comunicado, o acordo ajudará as empresas e instituições financeiras chinesas e brasileiras a realizar transações bilaterais usando o yuan.

Além disso, o memorando facilitará o comércio e os investimentos bilaterais, segundo o comunicado.

Em janeiro, o Banco Popular da China e o Ministério do Comércio emitiram um documento com o objetivo de incentivar as instituições financeiras do país a "expandir o uso bilateral do yuan para promover a facilitação do comércio e investimento".

Desta forma, espera-se atender melhor às necessidades das empresas estrangeiras na execução de transações, investimento, financiamento e gestão de riscos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.