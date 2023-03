Luiz Marinho: BNDES vai executar dívida de empresa que entrar na lista suja do trabalho escravo

Apoie o 247

247 - O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta sexta-feira (10) que pretende aumentar a fiscalização, para evitar que empresas obriguem funcionários a fazer trabalho escravo. De acordo com o titular da pasta, a instituição responsável por essa irregularidade "vai ficar impedida por um tempo de tomar financiamento público e de fazer prestação de serviços públicos".

"Para empresas que insistirem em usar [mão de obra em situação de escravidão], nós vamos oferecer o rigor da lei. Vamos voltar com a lista suja. Empresas que, por exemplo, têm empréstimos com BNDES, ao entrar na lista suja vão ter a dívida executada sumariamente", disse. A declaração foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

O ministro disse que deve ir à cidade de Bento Gonçalves (RS) até o início do mês de abril para analisar o caso recente das mais de 200 pessoas resgatadas em condições parecidas com a de um trabalho escravo. As vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton fizeram um acordo com o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul (MPT-RS) e pagarão R$ 7 milhões por danos morais coletivos e individuais.

Marinho elogiou o trabalho de auditores. "É preciso enaltecer esse trabalho, mas, acima de tudo, não queremos que tenha um fiscal a cada esquina. É preciso estimular que as empresas façam a autorregulação, que trabalhem com a lógica do respeito às pessoas e ao contrato de trabalho".

O que é trabalho escravo

O trabalho escravo é uma prática antiga que ainda persiste em muitas partes do mundo, incluindo o Brasil. Trata-se de uma forma de exploração em que uma pessoa é forçada a trabalhar sem remuneração adequada, em condições degradantes e sem liberdade.

No Brasil, a prática de trabalho escravo é considerada crime e é combatida por órgãos públicos e organizações não governamentais. As principais vítimas são pessoas em situação de vulnerabilidade, como trabalhadores rurais, imigrantes, indígenas, entre outros.

As condições de trabalho em situações de trabalho escravo são extremamente precárias, com jornadas excessivas, falta de higiene, segurança e alimentação adequada, além de ameaças e violência. Os trabalhadores são frequentemente obrigados a trabalhar em regime de dívida, em que os custos das condições de vida e trabalho são descontados do salário, tornando impossível a saída do ciclo de exploração.

O combate ao trabalho escravo requer esforços em diversas frentes, incluindo a fiscalização das condições de trabalho, a punição dos responsáveis, a proteção das vítimas e a promoção de políticas públicas para reduzir a vulnerabilidade das pessoas que estão em risco de serem exploradas. A conscientização da sociedade sobre os impactos do trabalho escravo também é importante para a prevenção dessa prática e para garantir que as vítimas tenham seus direitos respeitados.

