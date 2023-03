Membros do governo Lula avaliam que novo arcabouço fiscal e crise no mercado financeiro podem antecipar queda de juros no Brasil

Decisão do Banco Central sobre a taxa de juros, hoje em 13,75%, será definida durante reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para a próxima semana edit

247 - Integrantes da equipe econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliam que a crise no mercado financeiro mundial, associada ao projeto do novo arcabouço fiscal, poderá resultar na antecipação da queda da taxa de juros no Brasil.

Segundo o jornalista Valdo Cruz, do G1, uma ala do governo possui a expectativa de que “o Banco Central possa levar em conta, na reunião da semana que vem, essa turbulência na sua decisão sobre a taxa de juros”.

Ainda de acordo com a reportagem, “uma ala do governo torce por uma queda de 0,25 ponto percentual já na próxima semana” enquanto “outra ala avalia que, neste mês, o BC irá manter a taxa em 13,75% – mas que sinalizará, no seu comunicado, uma redução da Selic no futuro próximo”.

Também existe a expectativa de que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anuncie o novo arcabouço fiscal antes da reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) e que, caso o projeto seja bem recebido pelo mercado financeiro, isso amplie a pressão para que o Banco Central reduza a taxa de juros.

A nova regra fiscal será apresentada ao presidente Lula na sexta-feira (17) e aos líderes do Senado e da Câmara em seguida.

