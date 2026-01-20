“Só Lula pode nos livrar dos candidatos a vassalos de Trump”, diz Paulo Nogueira Batista Júnior

247 – O economista Paulo Nogueira Batista Júnior afirmou que a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026 é a principal barreira para impedir que o Brasil seja governado por vassalos de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. A declaração foi feita em entrevista concedida ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, em uma conversa dedicada aos riscos da conjuntura internacional e aos impactos dessa disputa sobre a política brasileira.

Para Paulo, o mundo atravessa um período de alta instabilidade, marcado por uma escalada de coerção e pressão por parte de Washington. Nesse cenário, ele sustenta que a disputa eleitoral no Brasil não pode ser tratada como uma alternância comum de poder, mas como uma escolha decisiva para preservar autonomia e soberania.

Na entrevista, ao comentar declarações do ministro Fernando Haddad sobre a importância de Lula no cenário global, Paulo discordou do argumento de que a reeleição se justificaria sobretudo pela capacidade de interlocução diplomática. Para ele, o ponto central é a ameaça direta representada por uma direita que, segundo disse, endossou ações dos Estados Unidos contra a Venezuela.

"Nós estamos numa situação de alto risco por causa do comportamento da superpotência delinquente que são os Estados Unidos. Nós vimos o que eles são capazes de fazer na Venezuela. E nós estamos vendo o quê, Léo? Que todos os candidatos da direita à presidência, pré-candidatos, Tarcísio, Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema, Ratinho, todos apoiaram a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. São todos candidatos a vassalos dos Estados Unidos", afirmou.

Em seguida, o economista reforçou que, na sua avaliação, Lula se tornou a única alternativa capaz de evitar que o país “caia na mão” desse campo político. "Então nós estamos numa situação que Lula é a única alternativa para evitar que o Brasil caia na mão dessa corja", declarou, explicando por que passou a adotar o lema: "Eu por isso que eu de Lula nunca critiquei, eu quero dizer o seguinte, que agora o mais importante é cerrar fileiras em torno do Lula para garantir a reeleição dele e afastar esse desastre".

Defesa da soberania nacional

Paulo argumentou que o apoio a uma intervenção estrangeira – e, especialmente, ao sequestro de um chefe de Estado – ultrapassa divergências ideológicas tradicionais e fere um princípio básico das relações internacionais: o respeito à soberania. Para ele, a estratégia mais eficiente no debate público não é “polemizar” sobre a figura do presidente venezuelano, mas sustentar um princípio universal.

"O ponto mais eficaz é a defesa intransigente da soberania de todos os países da América Latina. Isso é que é o ponto básico, não é ficar discutindo se o Maduro era um bom presidente ou não era", disse, ao avaliar que campanhas prolongadas de estigmatização moldaram percepções na opinião pública e reduziram a eficácia de debates personalistas.Na parte final da entrevista, ao ser questionado sobre pesquisas indicando apoio popular a ações contra a Venezuela, Paulo atribuiu esse quadro a processos de desinformação e à influência de veículos tradicionais. "A população brasileira, assim como a população europeia, assim como a população americana, sofre uma lavagem cerebral", afirmou, acrescentando que "a principal fonte de fake news ainda é a mídia tradicional".

Ao longo da conversa, o economista reiterou que o Brasil precisa se preparar para um mundo “duro”, em que pressões externas podem se intensificar. Mas, no recorte político interno, sua mensagem foi direta: a reeleição do presidente Lula, segundo ele, tornou-se um imperativo estratégico para impedir que o país seja conduzido por um projeto subordinado a Washington.