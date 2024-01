Andreza Matais nega ter submetido jornalistas do Estado de S. Paulo a condições degradantes de trabalho

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Resposta enviada pela jornalista Andreza Matais ao Brasil 247 – Sobre a publicação “Repórteres do Estadão acusam editora do jornal de assediá-los para fabricar denúncia contra Flávio Dino", de 19 de novembro de 2023, repudio as mentirosas e infundadas acusações divulgadas por este veículo a meu respeito, como se verdade fossem, sem ouvir os repórteres que assinaram a matéria e sem informar ao leitor que se tratava de uma denúncia anônima.

Jamais submeti minha equipe a “condições de trabalho degradantes e humilhantes” nem pratiquei “ilegalidades trabalhistas e violações constitucionais”. Muito menos houve “fabricação” de matérias.

continua após o anúncio

Os próprios jornalistas de política do Estadão, também indignados com as acusações, divulgaram em 22 de novembro de 2023 uma carta aberta na qual reprovaram a divulgação de “versões falsas sobre nossas condições de trabalho” e esclareceram serem “mentirosas as informações... de que nossas reportagens são escritas e publicadas sob coação e assédio de editores”.

A verdade é que a cobertura jornalística do caso “Dama do Tráfico” não foi “fabricada”. Pelo contrário, as visitas de Luciane Barbosa Faria ao Ministério da Justiça, então comandado por Flávio Dino, foram confirmadas pela própria pasta, que, inclusive, mudou as regras de acesso ao prédio em regime de urgência. E um secretário do Ministério assumiu publicamente o erro.

continua após o anúncio

Ou seja, não agi por conveniências pessoais ou com o intuito de beneficiar a candidatura de quem quer que seja a uma vaga de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito menos a do presidente do Tribunal de Contas da União, de quem não sou “amiga pessoal”.

Como sempre faço, e como é tradição do Estadão, eu e a equipe de Política do jornal levamos à sociedade informações verdadeiras a respeito de um assunto de evidente interesse público, respeitando a ética jornalística e os direitos trabalhistas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: