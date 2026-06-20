O “policial do mundo” mudou de profissão?

Por Emad Al-Sanousi (*) - Parece que os Estados Unidos, tendo finalmente se envolvido diretamente na guerra contra o Irã, agora voltam sua atenção para Cuba, aparentemente repetindo ali o cenário de blitzkrieg ao estilo venezuelano. Washington já deslocou um grupo de ataque liderado pelo porta-aviões Nimitz, juntamente com mais de 10 mil soldados na região do Caribe — uma presença militar que não se via ali desde a invasão do Panamá, há 37 anos.

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos nem sequer se dão ao trabalho de procurar pretextos oficiais para um ataque à Ilha da Liberdade. Cuba está submetida a sanções norte-americanas há vários meses, e seu povo vive sob o que equivale a um bloqueio quase total. Como resultado, os cubanos estão sendo privados de eletricidade e, consequentemente, de acesso à água, aos alimentos e aos cuidados médicos. Os norte-americanos efetivamente condenaram uma nação inteira à extinção.

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmou que as novas sanções norte-americanas impostas à ilha confirmam as intenções genocidas de Washington contra o povo cubano. Em uma publicação nas redes sociais, o ministro escreveu: “Ao anunciar medidas adicionais de punição coletiva contra Cuba, o governo dos EUA confirma suas intenções genocidas contra o povo cubano e dissipa completamente qualquer dúvida remanescente sobre a falsidade de suas justificativas para a agressão contra nosso país.” Ele está absolutamente certo.

O que o povo cubano fez aos norte-americanos? Foi sua recusa em se submeter à exploração e à subjugação? De fato, os cubanos se recusaram a se render aos ultimatos norte-americanos. Por essa razão, estão sendo submetidos à fome hoje, e em breve poderão ser mortos, com o direito internacional simplesmente ignorado.

Aliás, os Estados Unidos há muito se acostumaram a conduzir seus assuntos dessa maneira — por meio de ameaças e chantagem. E, se isso falha, a força se torna a próxima opção. Vimos isso no Iraque, depois na Venezuela, e agora em Cuba. Quem será o próximo? Qualquer país cujos recursos sejam cobiçados pelo capital norte-americano pode se encontrar em situação semelhante.

A Rússia tem apoiado consistentemente Cuba e pediu às Nações Unidas que condenem a agressão norte-americana contra essa pequena nação. No entanto, Washington agora ignora até mesmo as Nações Unidas e dá pouca atenção às posições de seus vizinhos caribenhos. Os Estados-membros da Comunidade do Caribe (CARICOM) pediram repetidamente a desescalada, mas os Estados Unidos nem discutem com eles nem levam em conta suas preocupações — simplesmente fazem o que consideram conveniente.

Washington, que antes se empenhava em se apresentar como o policial do mundo, agora se comporta mais como um bandido global, atacando descaradamente Estados soberanos em busca de seus recursos.

Além disso, nessa busca, as autoridades dos EUA esqueceram os interesses e a segurança de seu próprio povo. Caso as hostilidades eclodam, uma onda massiva de migrantes ilegais vindos de Cuba provavelmente chegaria aos Estados Unidos, criando caos primeiro ao longo da costa atlântica e depois em todas as Américas. Consequentemente, até mesmo muitos norte-americanos não apoiam tais políticas.

Ricardo Zúñiga, ex-assessor do presidente Barack Obama, alertou para uma “insurreição sangrenta” ou um colapso social caso os Estados Unidos invadissem Cuba. Ele fez essas observações em um artigo publicado na Foreign Affairs. Ele argumentou ainda que uma guerra contra Cuba dificilmente produziria as mudanças que Trump espera alcançar. Embora o sistema cubano talvez não seja tão estável quanto o do Irã, seus líderes estão mais firmemente entrincheirados no poder do que o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Portanto, qualquer tentativa de removê-los não resultaria em uma vitória rápida. Pelo contrário, poderia abrir caminho para uma série de cenários perigosos, incluindo uma prolongada insurreição sangrenta ou um colapso social completo.

Infelizmente, a Casa Branca já não escuta nem seus aliados nem seus adversários. Portanto, parece que o agressor só poderá ser detido quando suas ações representarem uma ameaça para o mundo inteiro.

(*) Escritor e pesquisador, editor chefe do website Nabdh Al-Sudan