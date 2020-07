Internautas se revoltam com tratamento dado a Lula em entrevista na Rádio Gaúcha

"Como são parecidos os discursos do senhor e de Jair Bolsonaro", disse um jornalista a Lula na Rádio Gaúcha. Ouviu como resposta: "Alguém que fale que há semelhança ou é ignorante ou é má fé". Espectadores reclamaram que o ex-presidente foi muito interrompido e que os apresentadores estavam despreparados edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva refutou comparações feitas com Jair Bolsonaro durante entrevista à Rádio Gaúcha, concedida nesta quinta-feira (9). Algumas perguntas tiveram a intenção de provar o ponto de vista dos entrevistadores, na tentativa de constranger Lula, e não apenas cumprir o objetivo de saber a resposta.

"Como são parecidos os discursos do senhor e de Jair Bolsonaro. Vocês dois odeiam a Globo. A Globo quer derrubar todo presidente da república", perguntou o jornalista.

"A Globo trata diferentemente as pessoas. Ela não gosta de Bolsonaro, mas adora a política de Guedes, a privatização, tirar direitos dos trabalhadores", disse Lula.

Em seguida, outra jornalista pede a palavra: "Quando as pessoas falam, que os comportamentos são parecidos, uma simetria ou falsa simetria, como alguns falam, entre o senhor e Bolsonaro, que vocês reclamam da Globo, de jornalistas... Os dois polos se encontram? O senhor é parecido com ele?".

"Alguém que fale que há semelhança ou é ignorante ou é má fé", respondeu o ex-presidente.

Após ele dizer que o ex-ministro Sérgio Moro (Justiça) é "mentiroso", a jornalista interrompe e afirma: "Presidente, você está rancoroso, fui pesquisar seu signo, está focado no Moro".

Depois um dos jornalistas questiona: mas por que a segunda instância lhe condenou, presidente?". "Porque votou no que Moro escreveu", afirmou Lula. "Mas é muita gente contra o senhor", perguntou o repórter.

"Você só pode ter uma relação caso de amor com Moro, só fala dele", disse outra jornalista, ao interromper o ex-presidente. "O Bolsonaro faz igual a você, fica tentando agradar o povo", continuou.

"Não tenho ódio, agora não posso deixar de tratar um cidadão que me acusou de chefe de quadrilha (Dallagnol)", disse Lula. "Eu duvido que vocês perdoariam", complementou.

Lula ao vivo na Rádio Gaúcha https://t.co/WhfbwYnjt3 — Lula (@LulaOficial) July 9, 2020

Eleições

Ao abordar as eleições de 2022, o jornalista afirmou que "a rejeição ao PT ajudou Bolsonaro a ganhar a eleição". "O PT vai se retirar (das eleições de 2022)?", questionou.

"É o maior partido da democracia recente brasileira. Por isso pergunto, porque que há rejeição? A rejeição colabora com o Bolsonaro, então o senhor está elogiando o Bolsonaro. Se a rejeição ao PT não colaborou com o Bolsonaro, o senhor está fazendo o maior elogio a história do Bolsonaro", prosseguiu o jornalista.

O ex-presidente respondeu afirmando que "quem ajudou Bolsonaro foram as pessoas que não quiseram votar no PT".

Outra jornalista interrompeu, chamando o intervalo. Na volta, o jornalista pergunta: "se no segundo turno apontarem Bolsonaro e Moro, quem o senhor ajuda?". "Eu votaria em branco. Isso (disputa entre os dois) não vai acontecer", disse o ex-presidente.

"Dizer que o PT é responsável pelo Bolsonaro é uma heresia. Lembro sempre que no dia seguinte da eleição do Trump muita gente foi pra rua protestar. E o Trump disse: por que essas pessoas não foram votar na Hillary? O dado é que 8 milhões de americanos deixaram de votar", afirmou.

