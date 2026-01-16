Toffoli deve se afastar do caso Master, defende editorial da Folha

247 – O jornal Folha de S.Paulo publicou um editorial afirmando que o ministro Dias Toffoli “perdeu todas as condições necessárias para arbitrar com imparcialidade e diligência técnica” o escândalo envolvendo o banco Master e, por essa razão, deveria se afastar do caso.

Segundo o texto, não haveria razão para a investigação ter sido deslocada ao Supremo Tribunal Federal (STF). O editorial aponta que o argumento usado para justificar a subida do inquérito — o fato de um deputado federal ter realizado uma negociação imobiliária com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro — teria funcionado como “pretexto para um desaforamento” que, na visão do jornal, interessaria apenas a uma “máfia” instalada na organização financeira.

Sigilo, decisões contestadas e bastidores do caso

A Folha argumenta que os investigados teriam sido beneficiados com a decretação de sigilo sobre o inquérito — descrita como um dos primeiros atos de Toffoli. O editorial menciona ainda que, poucos dias antes, o ministro teria viajado em um jato particular com o advogado de um diretor do Master investigado no caso.

O texto também critica a “acareação” determinada por Toffoli “ao arrepio dos protocolos” entre suspeitos de orquestrar “uma fraude bancária de proporções inauditas” e um diretor do Banco Central, órgão responsável por investigar irregularidades no sistema financeiro.

Na avaliação do jornal, mesmo após um “recuo parcial” e a revelação — “por esta Folha” — de conexões de negócios envolvendo irmãos e primo do ministro com um fundo ligado aos desvios, Toffoli não teria deixado de adotar medidas classificadas como “abstrusas”.

Polícia Federal, PGR e o controle das provas

O editorial sustenta que o ministro demorou a aceitar um pedido da Polícia Federal, apoiado pela Procuradoria, para realização de novas diligências. Em seguida, segundo o texto, Toffoli teria proferido uma decisão considerada incomum ao ordenar que a polícia depositasse as provas colhidas no próprio STF.

Contrariado, diz o editorial, o ministro recuou novamente de forma parcial e determinou que o material fosse encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR), quando, segundo o jornal, deveria seguir diretamente para as perícias da PF.

O texto afirma que o “resultado visível” do comportamento de Toffoli seria “tão somente” o de abafar notícias incômodas, controlar as informações disponíveis ao público e “prejudicar e intimidar” os agentes do Estado encarregados da investigação.

Para a Folha, a consequência política e institucional desse movimento seria grave: “A República ganharia com o seu afastamento do inquérito”, conclui o editorial.

Moraes e a abertura de apuração sigilosa de ofício

O editorial também traz críticas ao ministro Alexandre de Moraes, mencionando a abertura de “mais uma apuração sigilosa de ofício”, desta vez contra a Receita Federal e o Coaf, órgão responsável por monitorar transações financeiras.

Segundo o texto, Moraes estaria contrariado com um suposto vazamento de dados pessoais de integrantes da Corte. A Folha sustenta que, com essa atitude, o ministro reincidiria na prática “heterodoxa” de colocar-se simultaneamente na posição de investigador e de potencial vítima.

Para o jornal, as movimentações de Moraes e Toffoli, no contexto do caso Master, indicariam uma resposta considerada inadequada diante do noticiário sobre supostas fraudes bilionárias e redes de corrupção que teriam se formado em torno do banco.

“Que a corte não se feche em copas corporativistas”

O editorial termina com um apelo para que o STF não adote uma postura de autoproteção institucional diante das denúncias.

“Que a corte não se feche em copas corporativistas para defender o indefensável”, diz o texto, argumentando que a democracia “não corre risco nenhum” — exceto o de varrer corrupção “para debaixo do tapete”.

Ao final, a Folha afirma que a sociedade tem direito à plena informação e cobra a responsabilização dos envolvidos no escândalo, “sejam quem forem”.