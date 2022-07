Departamento de Estado dos EUA defende urnas eletrônicas e diz que sistema eleitoral brasileiro serve de modelo

Ned Price disse que o governo dos EUA vai “acompanhar as eleições com grande interesse e total expectativa de que serão conduzidas de maneira livre, justa e com credibilidade” edit

247 - O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, expressou sua confiança no sistema eleitoral brasileiro, alvo de difamação por parte de Jair Bolsonaro e seus aliados, desesperados com o péssimo desempenho do chefe de governo nas pesquisas de opinião.

Falando à imprensa em Washington nesta quarta-feira, 20, Price afirmou que as eleições no Brasil têm sido conduzidas “com sucesso” por um sistema “capacitado e testado ao longo do tempo”.

Questionado sobre a reunião de Jair Bolsonaro com embaixadores, na segunda-feira, 18, em que o chefe de governo tentou colocar em dúvida a integridade do processo eleitoral, Price disse conversar “desde o ano passado” sobre a segurança eleitoral do Brasil com “altos funcionários brasileiros”.

Ele destacou ainda que o sistema eleitoral brasileiro “serve de modelo para nações não só no hemisfério, mas além também”, e disse que o governo americano vai “acompanhar as eleições em outubro com grande interesse e total expectativa de que serão conduzidas de maneira livre, justa e com credibilidade”.

