Reino Unido, França, Alemanha e Itália estão prontos para suspender sanções ao Irã após acordo entre Teerã e Washington

Reuters – Os países do E4 — Reino Unido, França, Alemanha e Itália — afirmaram neste domingo (14) que estão preparados para suspender as sanções contra o Irã em resposta às medidas adotadas por Teerã em relação a seu programa nuclear. O anúncio ocorre após os Estados Unidos e a nação persa terem alcançado um acordo para encerrar a guerra entre os dois países.

"O Irã jamais deve adquirir uma arma nuclear. Estamos prontos para trabalhar com os Estados Unidos, o Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) para alcançar esse objetivo", declararam os líderes dos quatro países em uma nota conjunta.