Trump enfrenta impasse na guerra contra o Irã após um mês de conflito

247 – Um mês após o início da guerra contra o Irã, Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, enfrenta um dos momentos mais delicados de seu novo mandato, pressionado por uma crise internacional em expansão, pela disparada dos preços da energia e pelo desgaste político interno. Segundo reportagem da Reuters, publicada neste sábado, 28 de março de 2026, a Casa Branca se vê diante de escolhas duras: buscar um acordo potencialmente imperfeito para encerrar o conflito ou aprofundar a ofensiva militar, com o risco de mergulhar os Estados Unidos em uma guerra prolongada e de consequências imprevisíveis.

A análise da agência mostra que, apesar de intensa movimentação diplomática, Trump encerra mais uma semana da campanha militar conjunta entre Estados Unidos e Israel sem conseguir conter o alargamento da crise no Oriente Médio. O Irã, segundo a reportagem, mantém pressão sobre o fluxo de petróleo e gás no Golfo, enquanto prossegue com ataques de mísseis e drones em diferentes pontos da região. O resultado imediato é um choque global de energia e o aumento da incerteza geopolítica.

Guerra sem saída clara

De acordo com a Reuters, a questão central passou a ser se Trump está disposto a reduzir a intensidade da guerra ou a ampliá-la ainda mais. O conflito, classificado por críticos como uma “guerra por escolha”, já provocou o que analistas descrevem como o pior choque de oferta de energia da história, com efeitos que extrapolam em muito as fronteiras do Oriente Médio.

A reportagem informa que Trump disse a auxiliares que deseja evitar uma “guerra eterna” e encontrar uma saída negociada. Nos bastidores, integrantes da Casa Branca têm sido orientados a reforçar publicamente a ideia de que as hostilidades durariam entre quatro e seis semanas. Ainda assim, a própria sustentação dessa linha temporal já é vista internamente como frágil.

Ao mesmo tempo em que tenta demonstrar interesse por uma saída diplomática, Trump também ameaça uma grande escalada militar caso as negociações fracassem. Essa ambiguidade, segundo especialistas ouvidos pela Reuters, revela a ausência de uma definição clara sobre o que seria, afinal, um desfecho satisfatório para Washington.

Jonathan Panikoff, ex-vice-oficial nacional de inteligência dos Estados Unidos para o Oriente Médio, resumiu o impasse de forma direta: “O presidente Trump tem opções ruins por todos os lados para encerrar a guerra”. Em seguida, acrescentou: “Parte do desafio é a falta de clareza relacionada ao que seria um resultado satisfatório”.

Casa Branca tenta manter pressão sobre Teerã

A Reuters relata que, enquanto busca preservar margem de manobra, Trump está enviando milhares de soldados adicionais à região e advertindo o Irã sobre a possibilidade de uma ofensiva ainda mais intensa. Entre os cenários considerados por analistas está até mesmo o uso de tropas terrestres, algo que poderia aprofundar o envolvimento dos Estados Unidos no conflito e provocar forte reação negativa entre eleitores norte-americanos.

Outra hipótese mencionada na reportagem é a de um ataque aéreo final de grande escala, descrito como parte de uma “Operação Epic Fury”, com o objetivo de degradar ainda mais a capacidade militar iraniana e atingir instalações nucleares. Após isso, Trump poderia declarar vitória e anunciar o encerramento da campanha. O problema, contudo, é que esse discurso dificilmente se sustentaria enquanto o Estreito de Ormuz, rota vital para o transporte global de petróleo, continuar bloqueado ou parcialmente fechado.

O texto observa que Trump demonstrou irritação com a recusa de aliados europeus em enviar navios de guerra para ajudar na segurança da via marítima. Esse dado ajuda a revelar um elemento central da crise: os Estados Unidos não apenas enfrentam dificuldades no campo militar e diplomático, como também veem limitações no apoio internacional à sua estratégia.

Retaliação iraniana expôs erro de cálculo

Um dos pontos mais importantes da análise da Reuters é a avaliação de que a maior falha de cálculo de Trump foi subestimar a capacidade de retaliação de Teerã. Mesmo sob pesados bombardeios, o Irã continuou utilizando seus mísseis e drones remanescentes para atacar Israel e países vizinhos do Golfo, além de restringir o fluxo no Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do petróleo mundial.

Esse movimento teve impacto imediato sobre a economia internacional. O encarecimento do petróleo aumentou a pressão inflacionária e alimentou temores nos mercados, ao mesmo tempo em que elevou os custos políticos da guerra para a Casa Branca.

Jon Alterman, do Center for Strategic and International Studies, afirmou à Reuters: “A aposta do governo iraniano é que pode suportar mais dor por mais tempo do que seus adversários, e eles podem estar certos”.

A Casa Branca, por sua vez, sustenta que estava preparada para a resposta iraniana e diz confiar na reabertura próxima do estreito. Ainda assim, a própria conduta de Trump sugere preocupação crescente. A Reuters destaca que o presidente recuou dramaticamente de uma ameaça de destruir a rede elétrica iraniana caso Teerã não restabelecesse a navegação na região. Em uma medida interpretada como tentativa de acalmar os mercados, Trump primeiro anunciou uma pausa de cinco dias nessa ameaça e, depois, ampliou o prazo em mais dez dias.

Popularidade em queda e temor eleitoral

A guerra também cobra preço cada vez mais alto na política doméstica dos Estados Unidos. Segundo a Reuters, pesquisas de opinião mostram ampla rejeição popular ao conflito. Embora o movimento MAGA continue majoritariamente alinhado com Trump, a sustentação desse apoio pode enfraquecer caso persistam os efeitos econômicos, especialmente o aumento dos preços dos combustíveis.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos concluída na segunda-feira mostrou que a aprovação geral de Trump caiu para 36%, o menor nível desde seu retorno à Casa Branca. Esse dado amplia o nervosismo dentro do Partido Republicano, que já se movimenta para defender maiorias estreitas no Congresso nas eleições legislativas de novembro.

A reportagem também informa que autoridades e ex-integrantes do governo Trump relataram preocupação crescente da Casa Branca com o impacto político do conflito. Parlamentares republicanos temem que a guerra se transforme em passivo eleitoral relevante, sobretudo se o custo econômico continuar alto e se a administração não conseguir apresentar um plano convincente para encerrá-la.

Em sinal do desconforto dentro da própria base republicana, o deputado Mike Rogers, presidente da Comissão de Serviços Armados da Câmara, criticou na quinta-feira a administração por não fornecer informações suficientes sobre a abrangência da campanha militar contra o Irã. A Casa Branca respondeu dizendo que o Congresso foi informado diversas vezes antes e durante a guerra.

Diplomacia emperrada e desconfiança mútua

Se a escalada militar representa um risco enorme, a via diplomática tampouco parece oferecer solução simples. A Reuters relata que Trump encaminhou ao Irã, por meio de um canal indireto com o Paquistão, uma proposta de paz com 15 pontos. O conteúdo é semelhante ao que Teerã já havia rejeitado em negociações anteriores à guerra.

Entre as exigências estão o desmantelamento do programa nuclear iraniano, a limitação de seu arsenal de mísseis, o abandono de grupos aliados regionais e, na prática, a entrega do controle do Estreito de Ormuz. Para o governo iraniano, a proposta é injusta e irrealista, embora as autoridades não tenham fechado totalmente a porta para novos contatos indiretos.

Trump afirmou na quinta-feira que o Irã estaria “implorando” para fechar um acordo. Mas analistas ouvidos pela Reuters avaliam que os dirigentes iranianos não demonstram pressa em negociar o fim da guerra, justamente porque acreditam que poderão reivindicar vitória simplesmente se sobreviverem ao embate e mantiverem capacidade de resistência.

Outro fator que complica qualquer entendimento é a mudança de liderança dentro do próprio Irã após mortes provocadas por ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel. Segundo a reportagem, alguns dos substitutos surgidos nesse contexto são ainda mais duros do que os dirigentes anteriores, o que eleva a rigidez da posição iraniana.

A desconfiança em relação a Trump também pesa fortemente. Os dirigentes iranianos lembram que o presidente ordenou duas vezes ataques aéreos no último ano enquanto as duas partes ainda negociavam. Isso torna ainda mais difícil qualquer tentativa de reconstrução mínima de confiança entre os lados.

Um funcionário da Casa Branca, citado pela Reuters sob condição de anonimato, declarou: “O presidente está disposto a ouvir, mas se eles falharem em aceitar a realidade do momento atual, serão atingidos mais duramente do que nunca”.

Aliados inquietos e riscos de uma guerra maior

A crise não afeta apenas a relação entre Washington e Teerã. Autoridades israelenses, segundo a Reuters, já sinalizam incômodo com a possibilidade de Trump fazer concessões que limitem futuras ações militares de Israel contra o Irã. Ao mesmo tempo, aliados árabes dos Estados Unidos no Golfo veem com preocupação tanto uma retirada precipitada quanto uma escalada descontrolada.

Esses países receiam ficar expostos diante de um vizinho hostil e ferido caso Washington recue sem resolver os fatores centrais do conflito. Mas também alertam contra o envio de tropas norte-americanas para o território iraniano, o que poderia desencadear novas ondas de retaliação contra infraestrutura energética e civil na região.

A Reuters informa que um alto funcionário do Golfo, também falando sob anonimato, afirmou que os aliados advertiram a administração norte-americana para não colocar soldados em solo iraniano. Já a Casa Branca declarou que Trump deixou claro que “não tem planos de enviar tropas terrestres para lugar algum neste momento”, embora siga mantendo todas as opções sobre a mesa.

Sinais contraditórios e uma estratégia baseada na incerteza

A marca mais evidente da atuação de Trump, segundo especialistas ouvidos pela Reuters, é o envio constante de sinais contraditórios. Em um momento, o presidente faz pronunciamentos destinados a tranquilizar os mercados; no seguinte, eleva o tom e emite ameaças que voltam a pressionar os preços da energia.

Laura Blumenfeld, da Johns Hopkins School of Advanced International Studies, resumiu essa postura com uma definição contundente: “Trump opera com sinais contraditórios”. E completou: “Ele é uma máquina de comunicação de ‘névoa de guerra’ de um homem só para manter os adversários desequilibrados”.

Essa estratégia pode produzir ganhos táticos de curto prazo, mas também reforça a percepção de improvisação e amplia a insegurança em um momento de enorme instabilidade global. Sem um objetivo final claramente definido, a administração norte-americana parece oscilar entre a tentativa de impor rendição ao Irã e a necessidade de encontrar uma saída que evite um desgaste ainda maior.

Presidência sob risco

O quadro descrito pela Reuters é o de uma presidência cercada por pressões crescentes. Trump prometeu reiteradas vezes manter os Estados Unidos longe de novos atoleiros militares no exterior, mas agora se vê associado a uma guerra em expansão ao lado de Israel, com reflexos diretos sobre a economia mundial, a política interna e a estabilidade regional.

Se optar por ampliar a ofensiva, poderá aprofundar o custo humano, militar e político do conflito. Se buscar uma saída negociada sem resultados concretos, corre o risco de ser acusado de recuo e fraqueza. O bloqueio no Estreito de Ormuz, a alta do petróleo, a queda de popularidade e o endurecimento do governo iraniano tornam qualquer desfecho mais difícil.

Após um mês de guerra, o presidente dos Estados Unidos se encontra diante de um impasse estratégico de grandes proporções. A promessa de uma campanha curta já parece abalada. E, sem uma estratégia de saída convincente, o conflito com o Irã ameaça se converter no tema definidor de seu mandato.