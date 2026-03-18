Huawei e Powersafe ampliarão soluções de armazenamento de energia no Brasil com baterias BESS

247 - A Huawei e a Powersafe firmaram um acordo estratégico para ampliar a oferta de sistemas de armazenamento de energia em baterias no Brasil, conhecidos como BESS (Battery Energy Storage Systems). A iniciativa abrange desde aplicações residenciais até projetos de grande escala, com foco na modernização e na confiabilidade do sistema elétrico.

O contrato prevê a comercialização dos equipamentos da Huawei com suporte técnico local, engenharia aplicada e serviços de pós-venda. A proposta busca fortalecer o portfólio de soluções energéticas inteligentes no país, ampliando a capacidade de resposta às demandas de diferentes setores, como o comercial, industrial, rural e de geração distribuída.

A parceria surge em um cenário de crescimento acelerado da demanda por armazenamento de energia, impulsionado pela expansão das fontes renováveis e pela necessidade de maior flexibilidade na rede elétrica. Os sistemas de baterias desempenham papel estratégico na integração dessas fontes à matriz energética, além de contribuir para a estabilidade e a resiliência do fornecimento.

A união entre as empresas combina a capacidade tecnológica global da Huawei com a experiência de mercado e a estrutura produtiva da Powersafe no Brasil. O objetivo é oferecer soluções completas que vão além do fornecimento de equipamentos, promovendo ganhos de eficiência, redução de custos operacionais e maior autonomia energética para os clientes.

Entre os modelos previstos está o “BESS as a Service”, formato que permite o acesso à tecnologia de armazenamento sem a necessidade de investimento inicial integral. A modalidade amplia as possibilidades de adoção das soluções, especialmente em projetos que demandam maior previsibilidade financeira.

O executivo nacional de Operações Renováveis da Powersafe, André Ribeiro, destacou o avanço do setor no país ao afirmar que “o Brasil está expandindo rapidamente sua capacidade instalada de armazenamento de energia. Projetos inovadores têm demonstrado que sistemas de BESS podem melhorar a confiabilidade, a eficiência e a sustentabilidade da matriz energética nacional”.

Já o CEO da Huawei Brasil, Simon Tsui, ressaltou a importância das baterias no processo de transformação do setor elétrico. Segundo ele, a tecnologia terá papel central na modernização da infraestrutura energética, contribuindo para metas de “sustentabilidade, transição energética, resiliência e modernização”.

A iniciativa reflete o avanço de soluções voltadas à digitalização e à descentralização da energia no país, em um contexto de crescente busca por segurança energética e integração de fontes renováveis.