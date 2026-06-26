Lindbergh lamenta "submissão dos Bolsonaro aos EUA" e cita propostas preocupantes da extrema direita brasileira

247 – O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou nesta sexta-feira (26) que a carta do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, para o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) "escancarou o tamanho da submissão" do clã Bolsonaro aos interesses estadunidenses.

"É a síntese do bolsonarismo: entrega a soberania, oferece o Pix, coloca as riquezas nacionais de minerais críticos na mesa e ainda volta de Washington sem concessão real. Enquanto Lula defende o Brasil, Flávio pede bênção aos EUA", escreveu o petista na rede social X, antigo Twitter.

"Flávio Bolsonaro enviou um ofício ao secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em papel timbrado do Senado Federal", destacou Lindbergh na postagem. "Na carta, agradeceu ao governo norte-americano, atacou o próprio governo brasileiro, pediu que Washington não impusesse novas tarifas contra o Brasil e ainda afirmou estar confiante de que será eleito presidente em outubro", continuou o petista.

"O secretário de Trump agradeceu a 'oferta generosa' de Flávio de colocar uma futura equipe de transição à disposição dos Estados Unidos, mas manteve a linha dura contra o Brasil: tarifas, investigação comercial, ataques aos serviços de pagamento eletrônico, incluindo o Pix, e pressão sobre setores estratégicos da economia nacional", ressaltou Lindbergh.

Secretário destaca aproximação política

Logo no início da carta, Marco Rubio agradece uma correspondência enviada pelo senador brasileiro e a recente visita de Flávio Bolsonaro a Washington, ressaltando o que considera uma convergência de valores entre ambos.

"Obrigado por sua carta e por sua recente visita a Washington. Compartilho de sua convicção de que a amizade duradoura entre os Estados Unidos e o Brasil deve permanecer ancorada em valores compartilhados, respeito mútuo e uma visão unificada para a segurança e prosperidade do Hemisfério Ocidental", escreveu Rubio

A carta também revela que Flávio Bolsonaro informou ao governo estadunidense que colocaria à disposição uma "equipe de transição" caso fosse eleito presidente da República nas eleições de outubro.

Ao encerrar a resposta, Rubio afirma que a proposta foi "registrada" pelo governo dos Estados Unidos e ressalta que o país está disposto a trabalhar com os líderes escolhidos pelo povo brasileiro para construir uma relação baseada em investimentos considerados mutuamente benéficos.