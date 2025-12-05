Mendonça e Nunes Marques viram votos para Messias no Senado

247 - Os esforços de Jorge Messias para garantir apoio à sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) ganharam impulso com a atuação de dois ministros da própria Corte. De acordo com Paulo Cappelli, do Metrópoles, Kassio Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados por Jair Bolsonaro (PL), têm desempenhado papel relevante para reduzir a resistência de senadores oposicionistas ao nome do atual advogado-geral da União.

Conversas conduzidas pelos dois magistrados abriram caminho para que gabinetes de parlamentares — inclusive de integrantes do PL — recebessem Messias para reuniões. O gesto contribuiu para modificar a percepção inicial de parte da oposição, que passou a demonstrar simpatia pela indicação enviada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nos bastidores, alguns desses senadores teriam sinalizado que pretendem votar a favor de Messias após os encontros. Como a votação que confirma ou rejeita indicações ao STF ocorre de forma secreta, apoios inesperados e mudanças de posição são considerados possíveis, o que reforça a importância das articulações prévias.

Para ter seu nome aprovado, Messias precisa alcançar ao menos 41 votos entre os 81 integrantes do Senado. A data da votação ainda não foi definida, e ele será submetido a sabatina antes do pleito.

A indicação de Messias mobilizou diferentes setores políticos, em parte por seu perfil evangélico e por sua atuação à frente da Advocacia-Geral da União. Esse conjunto de fatores, somado à interlocução promovida por Nunes Marques e Mendonça, tende a influenciar decisivamente o clima na Casa Legislativa daqui até a deliberação final sobre seu futuro na Suprema Corte.