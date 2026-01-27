Moraes nega reportagem do Metrópoles sobre suposto encontro na mansão de Vorcaro: “segue padrão criminoso”

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou nesta terça-feira (27) que não teve um encontro com o presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, na casa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, instituição investigada pela Polícia Federal (PF) em um esquema de fraudes financeiras, que, segundo a corporação, pode ter movimentado até R$ 17 bilhões.

“Essa reunião não ocorreu e, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal”, diz a nota enviada pela assessoria de imprensa do STF.

“A matéria do Portal Metrópoles sobre uma suposta reunião do Ministro Alexandre de Moraes, acompanhado por um assessor, com o então Presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, em um fim de semana do primeiro semestre de 2025, na casa do banqueiro Daniel Vorcaro é falsa e mentirosa”, diz a nota.

Segundo informações publicadas na coluna de Andreza Matais, a suposta reunião entre Moraes e os dois empresários ocorreu após Vorcaro pedir que Paulo Henrique fosse até seu endereço, no Lago Sul, área nobre de Brasília (DF), porque “o homem estava lá”.

O encontro serviria para Daniel Vorcaro mostrar à classe política e ao Judiciário o poder do próprio empresário. Já o ministro Alexandre de Moraes havia dito que nem ele nem o escritório de advocacia da sua esposa trabalharam para reverter a liquidação do Banco Master, por meio da compra da instituição bancária pelo BRB.

