Vorcaro relata conversa com Ibaneis Rocha sobre compra do Banco Master pelo BRB
As declarações estão em uma acareação conduzida pela PF. O governador do Distrito Federal negou ter conversado com o banqueiro sobre a transação
247 - O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, afirmou em depoimento à Polícia Federal (PF) que manteve conversas diretas com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sobre a tentativa de aquisição da instituição financeira pelo Banco de Brasília (BRB). As informações sobre o depoimento foram divulgadas nesta quinta-feira (29) pelo Portal G1. Vídeos com trechos da acareação conduzida pela PF em dezembro foram publicados na imprensa.
A delegada Janaina Palazzo perguntou de forma objetiva: “o senhor conversou com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sobre a proposta de aquisição do Banco Master pelo BRB, anunciada em 28 de março de 2025?”. Em resposta, Daniel Vorcaro afirmou: “Conversei em algumas poucas oportunidades, sim”.
Na sequência, a delegada detalhou o questionamento, solicitando que o investigado especificasse datas, locais e a natureza dos encontros. “Em caso afirmativo, quantas vezes o senhor encontrou ou conversou com o governador Ibaneis Rocha entre janeiro de 2024 e novembro de 2025? Peço que indique datas aproximadas, locais e assuntos tratados. O governador foi até sua casa, aqui em Brasília?”, indagou.
Vorcaro respondeu que houve encontros em ambientes privados, mas minimizou a frequência. “Já foi à minha casa, se eu não me engano uma vez. E eu já fui à casa dele. A gente se encontrou poucas vezes. Conversas institucionais”, afirmou o banqueiro à PF.
Ibaneis se pronuncia
O governador Ibaneis Rocha confirmou que se reuniu com Daniel Vorcaro, mas negou qualquer conversa relacionada à venda do Banco Master ao BRB. Segundo ele, os encontros não trataram do tema investigado.
“Em momento algum nas quatro vezes que o encontrei tratei de assuntos relacionados ao BRB/Master. Entrei mudo e saí calado. O único erro meu foi ter confiado demais no Paulo Henrique [Costa]”, declarou o governador.
A tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB está no centro de investigações conduzidas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Entre 2024 e 2025, o banco público do Distrito Federal injetou cerca de R$ 16,7 bilhões no Master. Para o Ministério Público, há indícios de gestão fraudulenta nessas transferências financeiras.
Entenda
A Polícia Federal apura um possível esquema de fraudes financeiras que, segundo a corporação, pode ter movimentado até R$ 17 bilhões por meio da comercialização de títulos de crédito considerados falsos.
No avanço das apurações, o Supremo Tribunal Federal determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário de 101 investigados, além do bloqueio de aproximadamente R$ 5,7 bilhões em bens pertencentes a 38 pessoas envolvidas.
Em novembro, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master. A crise da instituição atingiu mais de 1,6 milhão de clientes e pode provocar um rombo superior a R$ 47 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito (FGC), associação privada formada por bancos para assegurar o reembolso de determinados investimentos em casos de quebra de instituições financeiras.