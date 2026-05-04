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      Pré-candidata ao Senado, Marília Arraes cancela agenda pública e passará por uma cirurgia de urgência

      A decisão médica ocorreu após a parlamentar apresentar sintomas e receber diagnóstico de um quadro pré-inflamatório

      Marília Arraes (Foto: Reprodução (Facebook))

      247 - Pré-candidata ao Senado pelo PDT, Marília Arraes cancelou sua agenda pública pelos próximos cinco dias e passará por uma cirurgia de urgência para retirar a vesícula, após sentir desconforto abdominal e fazer exames que indicaram necessidade de intervenção imediata. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (4) pelo jornal Diario de Pernambuco.

      Segundo nota divulgada pela assessoria de Marília Arraes, a decisão médica ocorreu após a parlamentar apresentar sintomas e receber diagnóstico de um quadro pré-inflamatório. A equipe informou que “a decisão médica ocorreu após ela apresentar desconforto abdominal e realizar exames que apontaram um quadro pré-inflamatório, com indicação de intervenção cirúrgica imediata”.

      De acordo com o comunicado, os médicos indicaram a cirurgia não por gravidade extrema, mas para impedir avanço do quadro e evitar uma inflamação mais severa. A assessoria afirmou que a pré-candidata deve retomar gradualmente suas atividades após o período inicial de repouso.

      A equipe também informou que Marília fará uma colecistectomia, procedimento para retirada da vesícula. O comunicado descreve a cirurgia como comum e acrescenta que, na maior parte dos casos, equipes médicas usam técnica minimamente invasiva, por laparoscopia.

      O cancelamento da agenda interrompe compromissos públicos previstos para os próximos dias, em meio à movimentação política de Marília Arraes como pré-candidata ao Senado. A nota não detalhou local, horário da cirurgia nem outros aspectos clínicos além da indicação médica para o procedimento.

      No comunicado, a equipe destacou a expectativa de recuperação em curto prazo e afirmou que “Familiares e aliados demonstram confiança em uma recuperação breve e no retorno de Marília Arraes às atividades públicas já nos próximos dias”.

      Com a suspensão temporária da agenda, Marília Arraes seguirá o período inicial de repouso recomendado antes de retomar, de forma gradual, suas atividades públicas.

      Intenções de voto

      A disputa pelo Senado indica liderança consistente de Marília Arraes (PDT) em todos os cenários analisados, com índices que variam entre 40% e 42% das intenções de voto. Humberto Costa (PT) aparece em segundo lugar, com percentuais entre 31% e 32%, o que consolida um quadro de polarização entre ambos no estado. O levantamento Datafolha, divulgado em abril, considerou quatro simulações diferentes, com variações na composição dos candidatos.

      No cenário A, que inclui Eduardo da Fonte (PP) e Anderson Ferreira (PL), Marília registra 42%, enquanto Humberto Costa alcança 32%. Eduardo da Fonte soma 17% e Anderson Ferreira chega a 14%. Armando Monteiro (Podemos) marca 13%, e Túlio Gadêlha (PSD) aparece com 12%. Jô Cavalcanti (Psol) e Fernando Dueire (PSD) têm 5% cada, enquanto Paulo Rubem Santiago (Rede) atinge 4%. Os votos brancos, nulos ou nenhum candidato chegam a 19% na primeira vaga e 25% na segunda. Os indecisos variam entre 6% e 7%.

      No cenário B, com Miguel Coelho (União) no lugar de Eduardo da Fonte, Marília aparece com 40% e Humberto Costa com 31%. Miguel Coelho registra 16%, e Anderson Ferreira mantém 14%. Armando Monteiro continua com 13%, e Túlio Gadêlha marca 11%. Jô Cavalcanti chega a 6%, Fernando Dueire tem 5%, e Paulo Rubem permanece com 4%. Os votos brancos, nulos ou nenhum candidato oscilam entre 20% e 26%, enquanto os indecisos ficam entre 5% e 7%.

      No cenário C, que reúne Eduardo da Fonte e Mendonça Filho (União), Marília soma 41%, e Humberto Costa registra 31%. Eduardo da Fonte aparece com 17%, e Mendonça Filho com 16%. Armando Monteiro alcança 14%, e Túlio Gadêlha marca 12%. Jô Cavalcanti e Fernando Dueire permanecem com 5% cada, enquanto Paulo Rubem registra 4%. O percentual de votos brancos, nulos ou nenhum candidato varia entre 19% e 25%, e os indecisos ficam entre 5% e 7%.

      No cenário D, com Miguel Coelho e Mendonça Filho, Marília mantém 41%, e Humberto Costa segue com 31%. Miguel Coelho aparece com 16%, e Mendonça Filho registra 15%. Armando Monteiro soma 12%, e Túlio Gadêlha também atinge 12%. Fernando Dueire chega a 6%, Jô Cavalcanti tem 5%, e Paulo Rubem permanece com 4%. Os votos brancos, nulos ou nenhum candidato variam entre 19% e 26%, enquanto os indecisos ficam entre 6% e 7%.

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