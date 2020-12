Após ser drogada, menina de 13 anos engravida em festa promovida por influenciador digital

247 - Uma adolescente de 13 anos teria sido drogada e engravidou em uma das festas promovidas pelo influenciar digital Rodrigo Fiúza em uma casa na Pampulha, bairro nobre de Belo Horizonte (MG), que ficou conhecida como Casa dos Anjos. O Judiciário mineiro deve liberar nos próximos dias um exame de DNA para comprovar a paternidade do bebê, de acordo com informações publicadas pelo jornalista Amaury Ribeiro Jr, em seu blog no Portal Uol.

A garota afirmou ter sido estuprada por Risk Saraíva, parceiro de Fiúza, que teria aconselhado que ela tomasse um medicamento abortivo. "Como eu estava totalmente drogada, só fiquei sabendo que tinha ido para o quarto com Risk por intermédio de duas amigas", disse a garota.

Fiúza e Risk foram presos no dia 18 de novembro, após a Delegacia Especializada de Proteção à Criança (Depca) descobrir o esquema de exploração sexual de menores e tráfico de drogas que funcionava na casa.

