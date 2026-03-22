Cláudio Castro confirma que irá renunciar ao governo do RJ nesta segunda-feira

247 - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, decidiu deixar o cargo nesta segunda-feira |(23), véspera da retomada do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que pode torná-lo inelegível por oito anos. O anúncio, segundo O Globo, foi acompanhado da convocação de uma cerimônia de despedida no Palácio Guanabara, marcada para esta segunda-feira (23).

Acusações envolvem uso da máquina pública

O governador é acusado de abuso de poder político e econômico, além de condutas vedadas a agentes públicos durante a campanha de reeleição em 2024. O Ministério Público Eleitoral aponta irregularidades na contratação de milhares de pessoas por meio da Fundação Ceperj no período eleitoral. A ação também envolve o então vice-governador Thiago Pampolha, atualmente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.

Estratégia mira disputa ao Senado

A renúncia é vista como uma tentativa de evitar uma eventual inelegibilidade e viabilizar uma candidatura ao Senado nas eleições de 2026. Ao deixar o cargo antes do julgamento, a defesa de Castro busca alterar as condições do processo em análise no TSE.

Mudança no comando do governo

Com a saída do governador, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, assume interinamente o comando do estado. Pela legislação, caberá a ele convocar uma eleição indireta na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Os deputados estaduais serão responsáveis por escolher um nome para cumprir um mandato tampão até janeiro, quando o novo governador eleito tomará posse após o pleito de outubro.

Reforma administrativa e exonerações

Antes da renúncia, Cláudio Castro promoveu a exoneração de 11 secretários estaduais. A medida foi publicada no Diário Oficial e está relacionada ao calendário eleitoral, permitindo que os ex-integrantes do governo disputem cargos em 2026. Em nota, o governador afirmou que as mudanças “fazem parte do calendário eleitoral e são naturais neste momento”.

Trocas atingem diversas áreas do governo

As mudanças atingiram setores estratégicos da administração estadual. Na Polícia Civil, Felipe Curi deixou o cargo, sendo substituído pelo delegado Delmir Gouveia. Na Secretaria de Cidades, Douglas Ruas foi sucedido por Maria Gabriela Bessa.

Outras alterações ocorreram nas pastas de Ambiente, Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, Turismo, Juventude, Ciência e Tecnologia, Habitação e Desenvolvimento Econômico, consolidando uma reconfiguração política antes da saída do governador.