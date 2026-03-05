Daniel Vorcaro vai para cadeia conhecida como “presídio dos famosos”

247 - A Penitenciária II de Potim, no interior de São Paulo, para onde foi transferido o banqueiro Daniel Vorcaro, passou a ser conhecida como o novo “presídio dos famosos”. As informações foram publicadas pelo Portal G1 nesta quinta-feira (5), que detalhou o local de detenção do empresário e as condições de sua permanência na unidade prisional.

O empresário está em uma cela de isolamento, procedimento considerado padrão para novos detentos que chegam ao presídio. Após um período inicial de dez dias, ele deverá ser encaminhado ao pavilhão destinado aos presos que cumprem pena em regime fechado.

A nova prisão de Daniel Vorcaro foi decretada com base em mensagens localizadas no celular do empresário, aparelho que havia sido apreendido durante a primeira etapa da investigação. Conforme apontam os investigadores, o conteúdo das conversas revela ameaças dirigidas a jornalistas e a pessoas que teriam contrariado os interesses do banqueiro.

A Operação Compliance Zero investiga suspeitas de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. As apurações também tratam de um esquema bilionário de fraudes financeiras relacionado à comercialização de títulos de crédito falsos.

Unidade reúne presos de grande repercussão

Localizada no Vale do Paraíba, a penitenciária já abriga outros detentos que ganharam notoriedade pública. Entre eles estão o ex-médico Roger Abdelmassih, o empresário Sérgio Nahas e o motorista do Porsche azul, Fernando Sastre.

Roger Abdelmassih foi condenado a mais de 173 anos de prisão por estupro de pacientes e foi transferido para a Penitenciária II de Potim em 23 de janeiro deste ano. Condenado a oito anos de reclusão, o empresário Sérgio Nahas cumpre pena de oito anos pelo assassinato da esposa, ocorrido em 2002, e chegou à unidade prisional em fevereiro.

Outro detento conhecido é Fernando Sastre, motorista de um Porsche azul envolvido em um acidente que resultou na morte de um homem em março de 2024, na cidade de São Paulo. Ele foi transferido da penitenciária de Tremembé para Potim em dezembro de 2025.

Substituição do antigo “presídio dos famosos”

Durante mais de duas décadas, o apelido de “presídio dos famosos” esteve associado à Penitenciária II de Tremembé, também no interior paulista. A unidade ficou conhecida por concentrar presos envolvidos em crimes de grande repercussão.

Entre os detentos que já passaram por Tremembé estão o ex-jogador Robinho, condenado por estupro, Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha Isabella Nardoni, e Cristian Cravinhos, condenado pelo assassinato do casal Manfred e Marísia von Richthofen.

Com a inauguração da unidade de Potim, parte desse perfil de detentos passou a ser transferida para a nova penitenciária.

Estrutura da penitenciária

Inaugurada em 2022, a Penitenciária II de Potim é destinada a presos que cumprem pena em regime fechado. A unidade possui área de 7.854,69 metros quadrados e está situada na estrada Prefeito Élio Andrade Nogueira, no bairro Correias.

De acordo com dados oficiais, o presídio tem capacidade para abrigar 844 detentos, mas atualmente mantém 472 presos. A penitenciária fica a cerca de 34 quilômetros da cidade de Tremembé, onde funcionava a unidade que por anos concentrou presos de grande notoriedade no sistema penitenciário paulista.

Investigações

As apurações também incluem irregularidades relacionadas ao Banco Master que, segundo os investigadores, teriam causado um prejuízo estimado em até R$ 47 bilhões ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), responsável por ressarcir investidores. No ano passado, Vorcaro chegou a ser preso por ordem judicial, mas acabou obtendo liberdade provisória mediante a utilização de tornozeleira eletrônica.

A nova decisão de prisão foi fundamentada em mensagens encontradas no celular do banqueiro, apreendido na primeira etapa da operação. De acordo com a investigação, o conteúdo dessas conversas inclui ameaças dirigidas a jornalistas e a pessoas que teriam se oposto aos interesses do empresário.

Segundo os investigadores, Vorcaro teria feito ameaças contra o jornalista Lauro Jardim e também contra uma empregada doméstica. As apurações indicam ainda que o banqueiro teria ocultado mais de R$ 2,2 bilhões em uma conta bancária registrada em nome de seu pai, Henrique Moura Vorcaro. A Polícia Federal também afirma que o empresário acessou de forma indevida sistemas da própria corporação, do Ministério Público Federal (MPF), do FBI e da Interpol.

Outro lado

Em nota divulgada por meio de sua assessoria, Daniel Vorcaro afirmou que as mensagens atribuídas a ele foram interpretadas de forma equivocada e retiradas de contexto. O empresário declarou que, ao longo de sua trajetória profissional, sempre manteve relação institucional com veículos de comunicação e jornalistas.

No comunicado, o banqueiro afirmou: “jamais teve intenção de intimidar ou ameaçar jornalistas e que suas mensagens foram tiradas de contexto”. Ele acrescentou: “Sempre respeitei o trabalho da imprensa e, ao longo de minha trajetória empresarial, mantive relacionamento institucional com diversos veículos e jornalistas”.

Na mesma manifestação, Vorcaro também comentou as conversas citadas nas investigações. Segundo ele, eventuais mensagens mais contundentes teriam ocorrido em âmbito privado e não tinham a intenção de intimidar.

O empresário declarou: “Não me lembro de minhas conversas por telefone, mas, se em algum momento me exaltei em mensagens no passado, o fiz em tom de desabafo, em privado, sem qualquer objetivo de intimidar quem quer que seja. Jamais determinei ou determinaria agressões ou qualquer espécie de violência”.