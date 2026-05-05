PCC planejou se infiltrar no governo de São Paulo para lavar dinheiro

247 - A Polícia Civil de São Paulo investiga um plano atribuído ao PCC para usar o 4TBank, instituição financeira própria, como instrumento de lavagem de dinheiro do tráfico, acesso a prefeituras e aproximação com o governo paulista. As informações são do UOL.

Segundo a investigação, a estratégia teria sido articulada desde pelo menos 2021 e buscava inserir a facção no poder público para administrar fluxos financeiros municipais, ampliar ganhos e misturar recursos ilícitos com verbas públicas. A apuração também aponta tentativas de interlocução com integrantes da administração estadual entre 2021 e 2022.

A Operação Contaminatio, deflagrada em 27 de abril, prendeu seis pessoas e determinou o bloqueio de R$ 513,6 milhões. Entre os presos está Thiago Rocha, ex-vereador de Santo André, apontado pela Polícia Civil como suspeito de atuar em um núcleo político ligado à facção.

A nova operação é um desdobramento da Operação Decurio, de 2024, que identificou o uso de uma fintech para lavagem de dinheiro da facção em campanhas municipais. De acordo com a polícia, Thiago Rocha e João Gabriel Yamawaki, dono do 4TBank, seriam os principais articuladores políticos do grupo. João Gabriel, preso em 2024, é primo de Anderson Manzini, liderança do PCC detida desde 2002.

Relatórios apreendidos indicam plano de expansão

A investigação ganhou novo impulso após a análise de mensagens encontradas no celular da mulher de Anderson Manzini em 2024. No aparelho, os policiais localizaram um material tratado como “relatório de atividades”, que detalharia a articulação política do grupo e o plano de expansão para alcançar o governo estadual.

Documentos apreendidos indicam que o grupo buscou aproximação com a gestão paulista entre 2021 e 2022. A polícia afirma que Thiago Rocha intercedeu junto à Casa Militar para autorizar o pouso do helicóptero de João Gabriel no Palácio dos Bandeirantes, em março de 2022.

Mensagens obtidas na investigação mostram que os envolvidos comemoraram a autorização do pouso. Em uma delas, aparece a frase: “Bem-vindo ao governo de São Paulo”.

Os relatórios também citam tentativas de agenda com autoridades estaduais. Nos documentos, aparecem nomes de ex-secretários da gestão João Doria, como Patrícia Ellen, Marco Vinholi e Pedro Oliveira. A Polícia Civil apura se houve cooptação de agentes públicos ou se os investigados apenas vendiam uma influência que não possuíam.

João Doria e Marco Vinholi negam qualquer envolvimento com os investigados. O ex-governador afirmou ao UOL que “nunca houve reunião nem tentativa de agendamento” e disse desconhecer contatos de integrantes de seu governo com os suspeitos. A assessoria de Vinholi declarou que ele “desconhece totalmente o episódio” e que “jamais” teve contato com os citados.

Pedro Oliveira confirmou ter se reunido duas vezes com Thiago Rocha, mas negou que o tema da fintech tenha sido tratado. Segundo ele, os encontros foram “conversas informais focadas nas dificuldades econômicas de Santo André durante a pandemia”. Oliveira também afirmou “desconhecer a fintech” e disse que o banco não foi abordado nas reuniões.

O UOL informou que procurou Patrícia Ellen por e-mail nos dias 29 e 30 de abril, mas não obteve retorno. A reportagem também não localizou Samuel Augusto Oliveira.

Como funcionaria o esquema financeiro

De acordo com a Polícia Civil, o objetivo central do grupo era controlar o fluxo financeiro de prefeituras. A estratégia consistiria em oferecer o 4TBank para administrar a emissão de boletos e o relacionamento bancário entre administrações municipais e moradores.

Com a entrada na estrutura pública, a facção teria acesso direto a fontes de receita. A investigação sustenta que esse movimento permitiria misturar dinheiro do tráfico com recursos públicos, dificultando a identificação da origem ilícita dos valores.

A apuração aponta que a aproximação estava em diferentes estágios em cidades consideradas estratégicas no estado de São Paulo. Em Santo André, documentos citam uma reunião com o secretário de Inovação e Administração, Pedro Seno. Um infográfico apreendido pela polícia registra a frase: “Recebemos a minuta para estudo do decreto para administrar a emissão de boletos da prefeitura e o relacionamento bancário com o munícipe”.

Em Santos, segundo a investigação, houve articulação para impulsionar candidaturas ao Legislativo em 2024 e abrir caminho na Secretaria de Finanças. A lista de ações menciona reunião de aproximação e visita a instalações do Polo Tecnológico de Santos.

Em Ribeirão Preto, os documentos indicam apresentação do banco e articulação política regional. O infográfico da investigação cita conversa sobre a política local e prevê, como passo seguinte, uma agenda com o secretário de governo da cidade para tratar da emissão de boletos.

Campinas também aparece nos documentos apreendidos. A investigação cita uma “apresentação do futuro instituto 4TBank” e uma “sondagem sobre aliança política na região”. O grupo planejava enviar uma minuta de projeto de lei para criar uma nota fiscal e articular conversas com “o PSB estadual/ex-governador Márcio França”, conforme texto citado pela polícia.

Contratos públicos eram alvo por volume de recursos

A investigação avalia que contratos públicos eram considerados atrativos pelo alto volume de dinheiro movimentado. O advogado criminalista Alexandre Pacheco Martins, especialista em direito penal econômico, afirmou que esse tipo de operação permite absorver grandes quantias e gerar retorno financeiro.

“São contratos milionários, bilionários, e é por isso que o crime organizado opta por se inserir nesse tipo de atividade”, disse.

Segundo a Polícia Civil, o fluxo final previsto pelo grupo envolvia a passagem dos valores por contas de empresas de fachada. Depois disso, o dinheiro seria sacado em espécie para retornar à facção.

O empresário Adair de Freitas Meira, preso em 30 de abril, é apontado pela investigação como o “lavador de dinheiro” do PCC em diversos estados. A defesa dele afirmou que recebeu “com surpresa as acusações” e negou qualquer ligação com a facção.

Em nota, os advogados declararam que “não há qualquer relação do empresário com o crime organizado, tampouco com integrantes ou núcleos do PCC”.

Polícia apura se prefeituras fizeram pagamentos

O delegado Fabrício Intelizano, da Dise de Mogi das Cruzes, afirmou que a fase atual da investigação busca verificar se os contratos com as prefeituras chegaram a ser efetivados e se houve empenho de dinheiro público em favor do 4TBank.

As defesas de Thiago Rocha e João Gabriel Yamawaki ainda não se manifestaram sobre o teor das novas acusações, segundo as informações divulgadas.

“A investigação quer constatar agora se alguma prefeitura pagou os boletos emitidos pelo banco do 4TBank. O que temos até então é o plano do Thiago e do João em colocar o banco nas prefeituras, e os contatos do Thiago com pessoas ligadas a essas prefeituras. Vamos analisar o que foi apreendido e consultar as prefeituras envolvidas requisitando informações”, afirmou Fabrício Intelizano.