1) É indispensável, para examinar ‘As veias abertas da América Latina’, situar não apenas a trajetória pessoal do autor, sua formação, mas registrar o contexto vivido, a partir da segunda metade da década de 1960, na América Latina em especial, e no mundo em geral.

2) Galeano era autodidata. Sequer completou aquilo que no meu tempo se chamava ‘curso colegial’. Tinha, porém, uma formação cultural sólida, uma capacidade rara de acumular (e processar) informações, uma inteligência privilegiadíssima. Seu convívio com luminares do Partido Socialista em um Uruguai culto foi ingrediente de peso nessa formação. Era, além disso, um jornalista de altíssimo calibre, um leitor absolutamente insaciável.

3) A proposta de buscar respostas (que ele não encontrava) aos males padecidos pelas nossas comarcas foi um desafio que ele mesmo se propôs. Devorou pirâmides daquilo que chamava de livros aborrecidíssimos, análises frias em que pessoas e histórias se transformavam em números e porcentagens, relatórios extenuantes escritos em linguagem cifrada. Somou esse acúmulo de informações com o que ele mesmo havia testemunhado em andanças pelo continente, e desse processo surgiu, escrito em noventa noites de muito café e cigarros, um livro que se tornou um marco.

4) A primeira edição, pela Universidade Nacional do Uruguai (checar isso; foi pela editora universitária, não consigo achar o exemplar), teve escassa repercussão. É de 1971. Só em 1973 saiu a segunda edição. O livro só se tornou êxito quando foi publicado pela Siglo XXI, primeiro no México, em seguida em outros países da América Latina. Foi quando começou a ser traduzido mundo afora.

5) Naquele mesmo 1973 Eduardo foi preso. Solto, foi para a Argentina, já convidado para criar a revista ‘Crisis’. Até junho/julho, ficou na quponte aérea Buenos Aires-Montevidéu, onde estavam sua então mulher e os dois filhos menores. Com o golpe daquele inverno, foi de vez para a Argentina, e levou anos – 12 – até voltar ao seu país.

6) Na Argentina, sempre em 1973, ‘Crisis’ causou um impacto imenso. Eduardo ficou rapidamente conhecido, coincidindo com o êxito de ‘As veias abertas’ e de seu livro de contos ‘Vagamundo’, rapidamente publicado também no México, na Colômbia e na Espanha.

7) Ele ainda publicou o romance ‘La canción de nosotros’, em 1974. Um livro razoável, muito comprometido. O que quer dizer isso? Que naquela etapa da sua vida e da sua escrita Eduardo era um representante nítido de uma arte engajada, de compromisso com a realidade imediata, com o contexto em que vivíamos.

8) Claro que ao longo dos tempos a arte e as circunstâncias em que viviam os artistas mostra uma vinculação evidente. Pintores e escritores e músicos da Paris dos anos 20, do pós-Primeira Guerra, por exemplo. Ou os quadros e poemas criados durante a Guerra Civil Espanhola, e os exemplos são infinitos.

9) Eduardo, porém, soube – ou intuiu – que aquele compromisso poderia se transformar numa camisa de força. E o ponto de ruptura se deu no final de 1975, quando ele começou a elaborar o que seria ‘Dias e noites de amor e de guerra’. A partir desse livro, sua escrita mudou de vez.

10) O resultado mais contundente desta mudança é justamente ‘Os nascimentos’, o primeiro da trilogia. É quando há uma ruptura não apenas de estilo, mas também – e principalmente – de foco. Os textos são reduzidos à sua essência, reescritos infinitamente. E o foco deixa de ser a superfície, o visível, o gritante, para passar a tudo aquilo que ele dizia ‘a realidade oculta atrás dessa realidade que a gente está acostumado a ver’.

11) Uma vez mais, o contexto e seu peso: Eduardo estava exilado na Espanha, afogado em derrota, mortes de amigos fraternos, seu país despedaçado. Uma Espanha, por sua vez, que ressuscitava depois de quase 40 anos de fascismo. De novo, a necessidade de encontrar respostas para perguntas sem resposta, mas agora em mais profundidade.

12) A partir de ‘Os nascimentos’, já não existem personagens grandiloquentes, mas apenas os grandiosos, os ignorados, os ocultos. Para construir essas histórias, Eduardo fazia pesquisas exaustivas, buscando personagens desconhecidos ou condenados a um segundo plano. Lembro, por exemplo, do impacto ao descobrir, pesquisando sobre Simón Bolívar, seu mentor, Simón Rodríguez.

13) Ao mesmo tempo, e por aquela época, Eduardo começou, no começo aos poucos, depois de forma um tanto mais veloz, a se desinteressar pela literatura de ficção. Exceto, claro, a de seus mestres permanentes, em especial Juan Carlos Onetti e Juan Rulfo.

14) Mais de uma vez ele me disse que já tinha lido ficção demais, e que a realidade era muito mais criativa, imaginativa. Continuava apreciando, claro, o apreciado, mas não tinha – em especial a partir de 1990, pouco mais, pouco menos – interesse em continuar lendo ficção. Aliás, isso se deu em todos os segmentos de expressão, todas as artes. Já não tinha interesse, como antes, em conversar com artistas consagrados, pintores, escultores, músicos – exceto os de suas relações pessoais, claro. Relações de amizade, digo. Preferia artistas populares, artesãos, o carpinteiro do bairro interessava mais que o escultor consagrado da outra esquina.

15) A inquietação dele, seu ofício de caçador de histórias, jamais perdeu força. Ao contrário.

16) Lembro bem, nos anos 80/90. Eu era amigo do Sócrates, o jogador. Cada vez que Eduardo vinha íamos até a casa dele, ou ele vinha até a minha casa. Era uma conversa de malucos: o Sócrates só falava de literatura, o Eduardo só falava de futebol.

17) Com Chico, falava de coisas pessoais. Nunca de política. Ou quase nunca. Com Caetano, do cotidiano, da juventude na Bahia. Tinha muito mais curiosidade pela vida que pela obra... Muito mais pelo processo de criação, que pelo produto final.

18) Nas últimas vezes em que estivemos juntos, ele já estava bem doente. A quimioterapia, além do mais, teve um efeito colateral perverso. Muito. Mas que, por sorte, não deixou marca alguma em seu último livro, ‘O caçador de histórias’.

