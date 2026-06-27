BNDES e MCTI anunciam R$ 640 milhões para inovação industrial

247 - O BNDES e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação anunciaram um aporte de R$ 640 milhões na Embrapii para ampliar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltados à indústria brasileira. Os recursos vão apoiar iniciativas em parceria entre empresas e instituições científicas e tecnológicas credenciadas, informou o Broadcast.

Segundo a instituição, o investimento será dividido entre R$ 440 milhões do MCTI, por meio do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), e R$ 200 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A medida busca fortalecer a capacidade tecnológica das empresas nacionais e acelerar a aplicação de conhecimento científico em soluções produtivas.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, afirmou que o aporte permitirá ampliar a atuação da Embrapii em projetos de inovação empresarial e em setores considerados estratégicos para a nova industrialização do país.

“Esses recursos que anunciamos permitirão à Embrapii ampliar o número de projetos de inovação em empresas brasileiras, fortalecendo cadeias produtivas e contribuindo com a industrialização brasileira, em bases sustentáveis, tecnológicas e inclusivas. Além disso, serão credenciados novos Centros de Competência Embrapii, para fomentar o desenvolvimento de tecnologias de fronteira em áreas como hidrogênio verde, inteligência artificial e minerais críticos e estratégicos”, destacou a ministra.

A Embrapii atua em um modelo de cooperação entre empresas e instituições de ciência e tecnologia, com foco no desenvolvimento de soluções industriais inovadoras. Com o novo aporte, a expectativa é ampliar o número de projetos apoiados e impulsionar tecnologias ligadas à transição energética, digitalização, sustentabilidade e cadeias produtivas de alta complexidade.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação são decisivos para elevar a competitividade do Brasil em setores estratégicos e ampliar a produtividade da indústria.

“Com este aporte conjunto, estamos fortalecendo a conexão entre empresas e instituições de ciência e tecnologia para transformar conhecimento em soluções, aumentar a produtividade da indústria e gerar empregos de qualidade. O desenvolvimento passa pela inovação e nosso papel é ampliar os instrumentos e os recursos que permitam que ela aconteça em escala”, afirmou Mercadante.

O anúncio ocorre em meio aos esforços do governo federal para reforçar instrumentos de financiamento à inovação e estimular a reindustrialização em bases tecnológicas. Entre as áreas prioritárias estão inteligência artificial, hidrogênio verde e minerais críticos e estratégicos, considerados fundamentais para a competitividade industrial e para a transição para uma economia de baixo carbono.