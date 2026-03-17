Danem-se os bolsonaristas e o bolsonarismo

No BRASIL AGORA da TV 247, numa conversa com a Dhayane Santos, comentei sobre a quantidade enorme de mensagens de WhatsApp que recebo diariamente dos conhecidos e clientes bolsonaristas; só naquele dia chegaram trinta mensagens, invariavelmente mentirosas. Essas mentiras são criadas pela "esgotosfera" bolsonarista, difundidas inicialmente por robôs, que as enviam aos adoecidos cognitivos, que cuidam de difundir organicamente.

Vou reproduzir parte do diálogo com um deles (pura perda de tempo), para mostrar que não temos que perder tempo com eles, não temos sequer que falar com eles. Eles são mais ou menos 30% do eleitorado, nós somos aproximadamente 35% do eleitorado, por isso temos que conversar com os 35% que dizem não ser "de esquerda ou de direita". Temos de trazê-los para o lado certo da História, com militância, humildade, trabalho, diálogo e respeito.

Vamos lá.

Tentei mostrar a um desses adoecidos cognitivos, a quem chamarei de "Donald", o custo que o país paga pela açodada e desnecessária privatização de refinarias e da BR Distribuidora, pela direita e extrema-direita.

Procurei argumentar racionalmente, mostrei dados, tudo em vão, pois a resposta do adoecido foi: "Isto é consequência da política desastrosa da esquerda e dos Direitos Humanos, que só vê o direito de um lado", uma resposta evidentemente sem pé nem cabeça, afinal, qual a relação da defesa dos Direitos Humanos com o erro das citadas privatizações?

Para provocá-lo — é prazeroso provocá-los —, eu escrevi: "E você ainda se diz cristão", é o ponto fraco deles, pois Jesus Cristo estaria do nosso lado e não no deles hoje. Ele respondeu: "Sim, sou cristão, sou favorável ao tratamento destas pessoas, tem que retirar estes pobres doentes das ruas, mesmo que seja à força; voluntariamente eles não saem das ruas. Precisa sim usar a força, obrigar o tratamento, parar de oferecer o Bolsa Família, cujos cartões ficam nas mãos dos traficantes."

Os bolsonaristas são eugenistas, assim como Adolf Hitler; eles acreditam na ideologia nazista de higiene racial (Rassenhygiene), uma forma radical e deturpada de eugenia que visava purificar a "raça ariana" de elementos considerados "degenerados" ou "inferiores". Para o bolsonarismo, como para Hitler, a medicina e a higiene não tinham apenas um propósito curativo, mas uma função política e biológica de "embelezamento" e fortalecimento da nação.

Sabemos que a internação compulsória é uma medida extrema e controversa, considerada ineficaz e inócua para dependência química, por vezes vista como violação de direitos humanos, apesar de amparada legalmente para casos de risco grave à vida do paciente ou de terceiros, quando esgotadas alternativas extra-hospitalares.

Mas ele continuou: "Eu ajudo Robertinho da Esperança e Vida, conversa com ele, discute com ele este problema, ele vai te dar uma aula. Ele está por dentro, é um guerreiro no resgate deste povo. Eu participo com ele, conheço o problema. Muitas noites a Perua da Esperança e Vida resgata estas pessoas; cada 15 resgatados, só um fica na entidade, os demais em poucos dias voltam pra rua. Isto é consequência da política desastrosa da esquerda e dos Direitos Humanos, que só vê o direito de um lado", ele não deixou claro qual seria o "outro lado".

Vejam bem, a culpa dos moradores de rua é da esquerda, segundo o Donald.

Sobre ele dizer que "é tudo culpa da esquerda", eu respondi: "Os interesses coloniais (direita), imperiais (direita), da República Velha (direita), da Revolução de 30 e da Ditadura Vargas (direita), do período democrático de 1945 a 1964 (direita), da ditadura militar (direita), Sarney (direita), Collor (direita), FHC (direita), Temer (direita) e Bolsonaro (direita) governaram o Brasil, ou seja, a direita governou o Brasil por 509 anos e a culpa da m#rda toda é da esquerda. Vá estudar História."

Então meu amigo bolsonarista ficou bravo e respondeu: "Eu já trabalhei muito nesta área também. Tira a bunda da cadeira, vai ajudar o Robertinho enxugar gelo. Com estas leis defendidas pela esquerda, este problema só aumenta, não vai acabar nunca", mais uma vez ele não esclareceu quais são "as leis defendidas pela esquerda", causadoras do drama pessoal e social dos moradores de rua.

Depois descambou para a ignorância plena.

Ele negou que FHC, Temer e Sarney fizeram governos de direita e afirmou que "estamos sendo desgovernados pela esquerda e extrema esquerda há mais de 04 décadas"; é nisso que eles acreditam, são dessas mentiras e desinformação que eles se alimentam e são elas que disseminam.

Então ele mudou de assunto, passou a defender a ditadura dizendo: "Temos de reconhecer que durante os anos de Regime Militar, o Brasil se destacou muito no cenário mundial; nessa época tinha emprego em abundância, o país crescia, tínhamos segurança, educação, ensino público de qualidade, tinha verdadeiramente Ordem e Progresso."

E prosseguiu dizendo: "Quando a esquerda e depois extrema esquerda de Lule assumiram o poder, o país declinou em todas as áreas. O único progresso que tivemos foi a corrupção, a violência e a degradação total da educação. Universidades todas aparelhadas e degradadas. Pobre Brasil. Está sangrando nas mãos destes desgovernos. Pena que tive que votar na esquerda por muitos anos, para não deixar a extrema esquerda ganhar. Infelizmente quando entrou o século XXI, não teve jeito, a extrema esquerda assumiu, agora fazem o diabo para não perder o poder."

Eu respondi: "Donald, tenha dó! O mundo vivia uma abundância de crédito barato, o que durou até a crise do petróleo. O desenvolvimento decorreu de investimento estatal realizado com dinheiro emprestado; quando deu m#rda eles devolveram o poder aos civis. Tem que estudar."

O Donald tentou lacrar e disse: "Vamos simplificar, nunca tivemos tamanha decadência neste país, pós-esquerda ter assumido. Corrupção incontrolável, hoje figura como um dos países mais corruptos do mundo. Veja nossa classificação. Somos hoje um país dominado pelo crime organizado, impregnado em todos os poderes, inclusive nos estados e municípios. Diga que é mentira o que estou falando. Crime organizado manda no Brasil atualmente. Vai ser difícil derrotá-lo. Triste realidade. Crime organizado é quem dá as cartas."

Eu respondi dizendo que "o Brasil apenas cresceu nos governos Lula, pesquise, veja o PIB, o IED, a relação dívida-PIB quando ele saiu do governo em 2010; pagamos o FMI; passamos a ter reservas cambiais; desemprego em baixa; investimentos que geraram desenvolvimento: Pré-Sal, SAMU, Minha Casa Minha Vida, ProUni, FIES, Enem. E Lula não é de esquerda, é um social-democrata", então "chutei o pau da barraca" e disse: "Você está intoxicado. Nega dados oficiais e está cego à verdade."

Sem saber o que dizer, Donald, o bolsonarista, trouxe a cantilena sobre Chaves, sobre a Venezuela, da corrupção, etc. Então eu apresentei dados e disse: "A balança comercial entre Brasil e Venezuela no período de 1995 a 2025 foi marcada por uma trajetória de altos e baixos, com forte superávit a favor do Brasil nos últimos 24 anos." O curioso é que, depois de um período de queda nas relações comerciais, devido a crises econômicas na Venezuela e sanções internacionais, houve uma retomada a partir de 2020, sob Bolsonaro, o que ajudou a manter o superávit brasileiro, o que demonstra que países não têm amigos, têm interesses e fazem negócios.

E não é só: o governo Lula de 2003 a 2010 teve média de crescimento do PIB em torno de 4% ao ano, sendo que no segundo mandato (2007-2010) teve um desempenho superior, com média de cerca de 4,6% ao ano, impulsionado pelo consumo das famílias; em 2010, registrou uma expansão de 7,5%, muito superior ao governo liberal de FHC (1995-2002), cuja expansão média foi de aproximadamente 2,3% ao ano, e superior aos governos de Collor/Itamar (1990-1994), período de instabilidade econômica e crescimento médio baixo, com recessão.

Mas nada disso importa aos bolsonaristas, eles são cegos, surdos e estão com a cognição adoecida.

Sendo assim, danem-se os bolsonaristas e o bolsonarismo; a nossa militância deve ocupar-se dos indecisos, daqueles que não definiram o voto.

Se 56% dizem ter voto definido para presidente e outros 43% podem mudar, segundo a Genial/Quaest, quem merece a nossa atenção são esses 43%, afinal, a meu juízo, não é responsabilidade "do governo" ou "do Lula" pedir votos, mas tarefa da militância e dos partidos políticos que apoiam e participam do governo.

Essas são as reflexões.