Joaquim e a Revolução

ICL

Um português de nome Joaquim fugiu da ditadura salazarista e recebeu asilo político na URSS. Ali instalado acabou insistindo em entrar no partido comunista. O informaram que um fiscal apresentaria a URSS e conforme seu relatório poderia entrar ou não no partido.

Já no primeiro passeio o fiscal lhe apresentou o mausoléu de Lênin e disse: “Essa construção custou quase 500 milhões de rublos”. Ao que Joaquim respondeu: “Tão caro? Com esse dinheiro todo enterraria todos os membros do partido”. Foi condenado a 1 ano na Sibéria.

Ao voltar quis causar boa impressão e decorou todo o seu apartamento com fotos e pôsteres de revolucionários comunistas. O fiscal foi visitá-lo, viu a decoração e disse: “Vejo que decorou seu apartamento com muitos revolucionários, mas como pôde colocar a foto desse revisionista?” Joaquim surpreso respondeu: “Mas qual deles?” Ficou mais 3 anos preso na Sibéria.

Depois de cumprir sua pena Joaquim jurou para si mesmo que não cometeria mais gafes. Passou um mês, o fiscal apareceu no apartamento. “Joaquim já de volta? Faz quanto tempo?” “Cerca de um mês?” “E perdeu a última reunião do Partido?” “Pois ora! Se soubesse que era a última não teria nunca deixado de ir!” Foi fuzilado.

