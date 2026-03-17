Diretor da Dataprev é alvo de operação da PF sobre o INSS

247 - A Polícia Federal cumpriu mandados contra um diretor da Dataprev, um dos alvos da nova fase da Operação Sem Desconto, nesta terça-feira (17), que investiga irregularidades relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O foco da ação recai sobre Alan Santos, diretor de Relacionamento e Negócios da estatal desde 2021, durante o governo Jair Bolsonaro (PL), informa o Metrópoles.

Santos, que é servidor de carreira do INSS, foi alvo de mandado de busca e apreensão em seu endereço, localizado em Brasília. A medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pela relatoria do caso envolvendo o INSS.

A investigação também aponta conexões entre o diretor da Dataprev e o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. Documentos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) indicam que ambos participaram de reuniões na sede da Dataprev durante o período do governo Bolsonaro.

A Dataprev é responsável pela gestão de dados e sistemas da Previdência Social, o que a coloca em posição estratégica dentro da estrutura do INSS. A inclusão de um de seus diretores na operação amplia o alcance das investigações conduzidas pela Polícia Federal.

A Operação Sem Desconto apura possíveis desvios de recursos e irregularidades envolvendo benefícios previdenciários, em um dos principais focos recentes de apuração sobre fraudes no sistema público brasileiro.