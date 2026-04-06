Lindbergh pede ao STF extradição de Eduardo Bolsonaro e inclusão em lista da Interpol

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a extradição do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, além de sua inclusão na lista vermelha da Interpol. O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes e tem como base declarações do ex-parlamentar sobre possível atuação internacional envolvendo autoridades brasileiras.

De acordo com a coluna de Manoela Alcântara, do Metrópoles, no documento apresentado nesta segunda-feira (6), Lindbergh sustenta que Eduardo Bolsonaro estaria articulando ações junto a autoridades dos Estados Unidos com o objetivo de pressionar integrantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), especialmente em um ano de eleições presidenciais.

Declarações motivaram pedido ao STF

No texto enviado ao Supremo, o parlamentar afirma que as falas do ex-deputado indicam uma estratégia de atuação política a partir do exterior. “A gravidade da declaração é manifesta, uma vez que o réu não formula mera crítica política, nem se limita a reproduzir opinião genérica sobre o processo eleitoral. O que anuncia é a continuidade de uma estratégia de pressão estrangeira sobre autoridades brasileiras, agora voltada explicitamente contra a Justiça Eleitoral em pleno ano de eleição presidencial”, escreveu.

Risco à jurisdição brasileira

Lindbergh também argumenta que a permanência de Eduardo Bolsonaro fora do país pode comprometer a atuação da Justiça brasileira. O ex-parlamentar é réu por coação em investigações relacionadas à chamada trama golpista e estaria, segundo Lindbergh, promovendo ações contrárias ao Estado brasileiro.

“A permanência do acusado no exterior, somada à reafirmação pública da utilização do exterior como base de operação política contra tribunais brasileiros, reforça o risco de continuidade da conduta e de comprometimento da plena efetividade da jurisdição penal”, destacou.

Pedido inclui Interpol

O documento apresentado ao STF solicita não apenas a extradição, mas também a inclusão de Eduardo Bolsonaro na lista vermelha da Interpol, mecanismo utilizado para localização e eventual detenção de investigados fora do país.

Entrevista cita possíveis sanções

Em entrevista ao Metrópoles, Eduardo Bolsonaro afirmou que autoridades do Tribunal Superior Eleitoral podem sofrer sanções por parte dos Estados Unidos, caso sejam identificadas irregularidades no processo eleitoral brasileiro.

“ Nós podemos fazer isso também em tempo real através de conversas de aplicativos de mensagem. Isso daí é importantíssimo. Hoje o mundo funciona em tempo real e a eleição brasileira vai ser muito dinâmica. Então, sim, estarei atento, farei as minhas denúncias quando entender pertinentes. E que Deus ilumine a cabeça das autoridades americanas para entender e adotar as providências”, declarou.