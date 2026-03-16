'Vai atingir em cheio o núcleo bolsonarista', diz Lindbergh sobre Flávio e Nikolas aparecerem em lista de contatos de Vorcaro

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou em publicação nas redes sociais que o chamado escândalo “Bolsomaster” começa a revelar possíveis conexões políticas envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo o parlamentar, novos elementos surgiram após reportagem da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, indicar que nomes ligados ao campo bolsonarista aparecem na agenda telefônica do empresário.

Na postagem, Lindbergh destaca que o celular de Vorcaro conteria contatos como os do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), do pastor André Valadão e do ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto.

Para o deputado, “Campos Neto é um personagem central: o Banco Master poderia ter sido liquidado ainda durante sua gestão no Banco Central, mas isso não aconteceu. Essa investigação ainda vai atingir em cheio o núcleo bolsonarista”.

CPMI do INSS analisa agenda de contatos

Os dados citados por Lindbergh têm relação com documentos enviados à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga irregularidades envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Nesta linha, parlamentares tiveram acesso a registros de contatos armazenados em celulares do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, antigo proprietário do Banco Master.

Entre os números identificados na agenda do empresário aparecem os do senador Flávio Bolsonaro e do deputado Nikolas Ferreira. A lista analisada pela comissão inclui diversos políticos, empresários e figuras públicas.

Também constam nos registros o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL-RJ), o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), o senador Ciro Nogueira (PP-PI), o ex-presidente Michel Temer (MDB) e o presidente do União Brasil, Antonio Rueda.

Além de políticos, a agenda reúne nomes do meio empresarial e de personalidades públicas, como o empresário Joesley Batista, apontado como amigo de Vorcaro, e Nelson Tanure, com quem o ex-banqueiro mantinha relações de negócios. O apresentador Luciano Huck também aparece entre os contatos.

Parlamentares negam ligação com ex-banqueiro

Após a divulgação das informações, Flávio Bolsonaro afirmou que nunca manteve contato com Daniel Vorcaro e declarou não saber como seu telefone poderia ter sido incluído na agenda do empresário. “O número do meu telefone não é propriamente um segredo”, disse o senador, sugerindo que o contato poderia ter sido repassado por terceiros.

Nikolas Ferreira também negou ter relação com o ex-banqueiro. O deputado declarou não se lembrar de ter mantido conversas telefônicas ou por mensagens com Vorcaro e afirmou nunca ter se encontrado com ele.

Segundo o parlamentar, um eventual contato poderia ter ocorrido por meio de um conhecido em comum, o pastor André Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha. “Mas tenho certeza de que nenhuma eventual mensagem ou conversa era sobre lista de pagamentos ou contratos”, afirmou. Nikolas acrescentou ainda que chegou a viajar em um avião ligado a Vorcaro, mas disse não saber, naquele momento, quem era o proprietário da aeronave.

Agenda também inclui ministros do STF

Os documentos analisados pela CPMI também indicam a presença de nomes do Supremo Tribunal Federal (STF) na agenda do ex-banqueiro. Entre eles estão os ministros Alexandre de Moraes e Kassio Nunes Marques.

Segundo os registros citados pela reportagem, Moraes teria uma relação de amizade com Vorcaro, que teria contratado o escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, para serviços jurídicos. Já Kassio Nunes Marques afirmou que não manteve contato com o empresário.