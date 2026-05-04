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      Bilheteria de cinema no feriado do Dia Internacional dos Trabalhadores atinge 600 milhões de yuans

      Por trás do crescimento contínuo da bilheteria, o destaque deste feriado é o aumento no número de sessões e a maior acessibilidade aos ingressos

      Bilheteria de cinema no feriado do Dia Internacional dos Trabalhadores atinge 600 milhões de yuans (Foto: CGTN)

      CGTN – Segundo dados de plataformas online, a bilheteria total dos cinemas da China em 2026 (incluindo pré-vendas) já havia ultrapassado 13,5 bilhões de yuans até esta segunda-feira (4). O período de feriado do Dia Internacional dos Trabalhadores já registrou bilheteria de mais de 600 milhões de yuans (incluindo pré-vendas), com 2,331 milhões de sessões realizadas, superando, com um dia e meio de antecedência, o total do mesmo feriado no ano passado.

      Por trás do crescimento contínuo da bilheteria, o destaque deste feriado é o aumento no número de sessões e a maior acessibilidade aos ingressos. Várias regiões do país lançaram subsídios e incentivos a fim de impulsionar o mercado cinematográfico.

      Estima-se que, em 2026, a cadeia produtiva completa do setor cinematográfico ultrapasse 200 bilhões de yuans.

      Fonte: CMG

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