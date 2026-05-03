Xi Jinping pede jovens chineses a alinharem busca pessoal com progresso nacional

CGTN – O presidente chinês Xi Jinping incentivou os jovens chineses a integrarem suas aspirações pessoais no panorama mais amplo do desenvolvimento nacional.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, fez essas declarações em uma carta de resposta aos representantes dos agraciados com a Medalha da Juventude do 4 de Maio da China e o título de Pioneiro da Juventude da Nova Era, antes do Dia da Juventude da China, que cairá na próxima segunda-feira.

Xi também enviou saudações festivas aos jovens de todo o país na carta.

Em sua carta, Xi elogiou esses jovens exemplares, que atuam em funções de base em áreas que abrangem inovação científica e tecnológica, revitalização rural, serviços sociais e defesa de fronteiras.

Xi observou que eles personificam a juventude chinesa que é confiante, autossuficiente e entusiástica na nova era.

Salientando que 2026 marca o início do 15º Plano Quinquenal da China (2026-2030), Xi afirmou que o momento atual representa uma excelente oportunidade para os jovens contribuírem para o desenvolvimento do país.

O presidente pediu aos jovens chineses que se enraizem nos seus postos, lutem por novas conquistas e injetem seu dinamismo juvenil no avanço da nova jornada de desenvolvimento da nação.

A Medalha da Juventude Chinesa do 4 de Maio e o título de Pioneiro da Juventude da Nova Era foram criados para homenagear jovens exemplos de destaque que demonstram avanço político, alto caráter moral e contribuições significativas para a sociedade.

Recentemente, 16 premiados que conquistaram os títulos desde 2012 escreveram ao presidente para relatar seu trabalho e suas percepções sobre o serviço nas bases, e reafirmaram sua determinação em contribuir para o desenvolvimento nacional.