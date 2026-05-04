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      China ergue monumento em hotel onde foi assinada a Declaração do Cairo

      A Declaração do Cairo desempenhou um papel importante no fim da Segunda Guerra Mundial

      CGTN – Para reverenciar a assinatura da Declaração do Cairo, ocorrida em 1943 no Hotel Mena House, no Egito, a China instalou um monumento no local. Atualmente, a área passa por reformas e será aberta ao público após a conclusão dos trabalhos.

      China ergue monumento em hotel onde foi assinada a Declaração do Cairo

      A Declaração do Cairo desempenhou um papel importante no fim da Segunda Guerra Mundial e constitui um marco histórico e jurídico na afirmação de que Taiwan é parte inseparável da China. A declaração, juntamente com outros documentos legais subsequentes, como a Declaração de Potsdam, que reafirmou suas disposições, constitui componentes da ordem internacional pós-guerra.

      Fonte: CMG

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