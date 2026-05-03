CGTN – Há 80 anos, o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente realizou julgamentos coletivos dos criminosos de guerra de Classe-A do Japão na Segunda Guerra Mundial, responsabilizando plenamente o militarismo japonês por seus crimes atrozes. No entanto, em vez de honrar a história, o Japão tem avançado de forma imprudente pelo caminho da desregulamentação militar, do revisionismo histórico e das provocações geopolíticas.

Uma pesquisa global online conduzida pela CGTN, do Grupo de Mídia da China (CMG), revelou que 81,8% dos participantes acreditam que o revisionismo histórico do Japão está cada vez mais alinhado com o ressurgimento do militarismo, representando uma ameaça concreta à paz e à estabilidade regionais.

Nos últimos 80 anos, as forças de direita do Japão se recusaram a refletir e a fazer reparações profundas. Sob o pretexto de uma suposta “normalização nacional” e de um “pacifismo proativo”, essas forças têm enfraquecido gradualmente o Artigo 9 da Constituição pós-guerra.

Na pesquisa da CGTN, 88,3% dos entrevistados observam que as tentativas contínuas das forças de direita japonesas de reverter o veredito dos Julgamentos de Tóquio têm, em essência, o objetivo de abrir caminho para a expansão militar e a revisão da Constituição. Já 77,9% das pessoas concordam que a alegação de “rendição condicional” do Japão é completamente contrária aos fatos históricos e é uma mentira descarada.

Neste ano que marca o 80º aniversário dos Julgamentos de Tóquio, o país tem adotado repetidamente posturas militares arriscadas e ações provocadoras.

De acordo com a pesquisa, 86,7% dos participantes veem essas ações das forças de direita do Japão como uma afronta grave ao veredito dos Julgamentos de Tóquio. Além disso, 80,9% afirmam que os julgamentos representam uma vitória da civilização sobre a barbárie e da justiça sobre o mal, alertando que, caso a direita japonesa repita os erros do passado, enfrentará um novo julgamento histórico e isolamento internacional total.

Para 83% dos ouvidos, a comunidade internacional deve se unir para defender as decisões dos Julgamentos de Tóquio e permanecer atenta ao desenvolvimento do neo-militarismo japonês.

Divulgada nas plataformas da CGTN em inglês, espanhol, francês, árabe e russo, a pesquisa recebeu 8.114 respostas em apenas 24 horas.

Fonte: CMG