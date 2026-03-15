Porta-voz chinês se opõe à intervenção das forças estrangeiras na jurisdição de Hong Kong

CGTN – O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, reagiu à afirmação dos Estados Unidos em relação a Jimmy Lai, durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (13).

O porta-voz afirmou que Jimmy Lai é um dos principais autores e participantes de uma série de protestos ilegais e violentos contra a lei de segurança nacional de Hong Kong e que seu comportamento violou gravemente a linha básica do princípio de Um País, Dois Sistemas, afetando de maneira séria tanto a segurança nacional quanto a prosperidade e estabilidade da região e o bem-estar do povo. A ação deve ser punida severamente, conforme a lei, informou Guo Jiakun.

Guo Jiakun reiterou que o governo central da China apoia firmemente a administração de Hong Kong no combate a atos criminosos que afetem a segurança nacional, opondo-se consistentemente à interferência das forças externas na jurisdição da região e em assuntos internos chineses.

Fonte: CMG