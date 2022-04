Mega calote: Justiça faz leilão para Valdemiro Santiago pagar dívida de R$ 71 milhões com TV

Apoie o 247

ICL

247 - A Justiça determinou o leilão de uma sede da Igreja Mundial do Poder de Deus, liderada pelo autoproclamado apóstolo Valdemiro Santiago, para executar uma dívida de R$ 71,9 milhões do pastor evangélico com o Grupo Spring de Comunicação, dona da extinta Loading (2020-2021) e do canal que abriu a antiga MTV Brasil (1990-2013), o 32 UHF em São Paulo. A dívida se refere ao não pagamento de mensalidades pelo aluguel de horários, além de multa. A reportagem é do portal Notícias da TV.

O leilão envolve um grande imóvel, com 46 mil metros quadrados, localizado no bairro de Santo Amaro, região centro-sul de São Paulo. O local foi inaugurado em 2014 como a grande aposta de Santiago para aumentar a sua arrecadação financeira. Além do templo, o edifício conta com um setor administrativo com cinco pavimentos, piscina e estacionamento para 813 automóveis e 162 motos.

O imóvel está avaliado em R$ 193,5 milhões, conforme documento com o edital. A previsão inicial é de que o leilão ocorra em 10 de maio, mas a Mundial tenta recorrer e adiar a negociação. Além do débito que precisa ser resolvido com a antiga Loading, o leilão servirá para pagar outras dívidas da Igreja do pastor eletrônico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre empresas e pessoas físicas, são 23 credores. O maior valor é justamente com o Grupo Spring, em uma disputa judicial que se arrasta desde 2017. A coluna teve acesso exclusivo a documentos sobre o assunto. A Spring acusa Valdemiro e sua agremiação de não cumprirem uma série de compromissos na cessão de 22 horas da programação, feita em 2014.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Spring processou a IMPD no fim daquele ano, ao alegar que Valdemiro atrasou pagamentos e não cumpriu a ajuda financeira que daria na expansão tecnológica, prevista em contrato. Na época, a Mundial reconheceu que estava em uma crise financeira pela falta de arrecadação em seus cultos e que não poderia pagar um montante alto assim naquele momento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE